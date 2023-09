ʻO Vivo T2 Pro 5G: ʻO ke ʻano hou 'Pro' i ka T2 Series i manaʻo ʻia

Ua hoʻolaha mua ʻo Vivo i nā kelepona Vivo T2 5G a me Vivo T2x 5G ma India ma mua o kēia makahiki. Eia naʻe, me he mea lā ʻaʻole i pau ka hui me ka T2 series i kēia manawa. Hōʻike nā hōʻike e hana ana ʻo Vivo i kahi ʻano 'Pro' hou, ʻo ka Vivo T2 Pro 5G, ʻo ia paha ka mea hou loa i ka lineup.

Wahi a tipster Yogesh Brar (@heyitsyogesh), manaʻo ʻia ka Vivo T2 Pro 5G e mana ʻia e kahi MediaTek Dimensity 7200 SoC. Ua ʻōlelo ʻia kēia kelepona hou e hāʻawi i ka hoʻopiʻi wikiwiki a loaʻa paha i ʻelua mau hoʻonohonoho hoʻomanaʻo. Ua ʻōlelo ʻia e kūʻai wale ʻia ma Flipkart, me ke kumukūʻai i manaʻo ʻia ma kahi o Rs. 23,999.

Ua ʻōlelo ʻia ua loaʻa ka kelepona i kahi helu o 6,00,000 ma ke kahua hoʻohālikelike AnTuTu. Hiki i nā ʻano hoʻomanaʻo ʻelua ke komo i ka 8GB RAM + 128GB ka waiho ʻana a me ka waiho ʻana o 8GB RAM + 256GB. Eia naʻe, ʻaʻole i hōʻoia ʻo Vivo i ka hoʻokuʻu ʻana a i ʻole i hoʻokuʻu i nā kikoʻī kikoʻī no ka Vivo T2 Pro 5G.

Aia ka Vivo T2 series i ka Vivo T2 5G a me Vivo T2x 5G. Ua hoʻokuʻu ʻia kēia mau kelepona i ʻApelila a holo ma FunTouch OS 13 e pili ana i ka Android 13. Hoʻohana ʻia ka Vivo T2 5G e kahi Snapdragon 695 5G SoC, aʻo ka Vivo T2x 5G e hōʻike ana i kahi MediaTek Dimensity 6020 SoC. Hoʻomaka ka T2 5G ma Rs. 18,999, aʻo ka T2x 5G e hoʻomaka ma Rs. 12,999.

I kēia manawa, ʻike ʻia i ka wā e hoʻolaha kūkala ʻo Vivo i ka Vivo T2 Pro 5G a hāʻawi i nā kikoʻī hou aku e pili ana i kāna kikoʻī a me ka loaʻa.

Nā Puna: 91Mobiles