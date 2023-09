ʻO Vivo iQOO 12 a me iQOO 12 Pro: He aha ka mea e manaʻo ai

He nui nā mea e ʻoliʻoli ai ka poʻe ʻenehana i nā mahina e hiki mai ana ke manaʻo ʻia kekahi mau hanana hoʻolaha nui. ʻO kekahi o ia hanana i manaʻo ʻia ʻo ia ka hoʻomaka ʻana o ka Vivo iQOO 12 a me iQOO 12 Pro smartphones. ʻOiai ʻaʻole i hoʻolaha ʻia ka lā hoʻolaha kūhelu, ua hoʻomālamalama nā lono a me nā leaks i nā kikoʻī i manaʻo ʻia o kēia mau kelepona.

Wahi a nā lono ma mua, ua ʻōlelo ʻia ka iQOO 12 e mana ʻia e ka Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kaʻina hana, e hāʻawi ana i ka uea wikiwiki a me ka hoʻouka uila. Eia nō naʻe, hōʻike ʻia nā hōʻike hou e Gizmo China i nā kikoʻī hou aʻe i hoʻokuʻu ʻia e tipster Digital Chat Station. ʻO kahi hiʻohiʻona hoihoi i ʻōlelo ʻia i ka leak ʻo ka 144Hz Samsung E7 AMOLED panel me kahi hoʻonā 2K.

Hōʻike ka leak i ke alo o ka OmniVision OV64B periscope zoom kamera. ʻOiai ʻaʻole maopopo inā loaʻa kēia sensor kamera ma ka iQOO 12 a me iQOO 12 Pro, he mea hoʻohui maikaʻi loa ia i ke kelepona premium.

Ma ke ʻano o ka hoʻolālā, aia nā manawa e hōʻike ʻia ka iQOO 12 series i kahi kūkulu metala. Manaʻo ʻia ʻo ia e kākoʻo i ka 200W hoʻopiʻi wikiwiki a hele mai me nā hiʻohiʻona ʻē aʻe e like me ke kani ultrasonic fingerprint scanner a me kahi port USB Type-C 3.x. ʻO nā hōʻike mai Digital Chat Station i ka wā i hala e hāʻawi i ka hilinaʻi i kēia mau manaʻo.

No ka poʻe e ʻimi nei i nā mea hana kiʻekiʻe, ʻōlelo ka leak e hiki i ka hoʻonohonoho kiʻekiʻe loa o ka iQOO 12 Pro ke komo i ka 24GB o LPDDR5x RAM a me 1TB o ka mālama ʻana o UFS 4.0. Eia kekahi, hiki i ka iQOO 12 Pro ke holo ma Origin OS 4.0 e pili ana i ka Android 14.

He mea nui e hoʻomaopopo, ʻoiai ʻo ka hilinaʻi o ke kumu, he mau manaʻo wale nō kēia a ʻaʻole pono e lawe ʻia ma ke ʻano he ʻike kūhelu. ʻAʻole i hoʻokuʻu ʻo Vivo i nā hōʻike mana e pili ana i ka lā hoʻomaka a me nā kikoʻī o kēia mau kelepona. E hauʻoli maoli nō ia e ʻike i ka mea a Vivo i mālama ai no kāna lineup hou.

Sources:

- Gizmo Kina

– Ke kahua kamaʻilio kikohoʻe