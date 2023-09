Hiki i nā mea hoʻohana vivo X90 Pro ma India ke hoʻopaʻa inoa i ka polokalamu Android 14 Preview

E nānā i nā mea hoʻohana vivo X90 Pro ma India! Inā ʻaʻole hiki iā ʻoe ke kali e kiʻi i ka ʻono o ka Android 14 a me ka vivo Funtouch OS 14 e hiki mai ana, ua loaʻa iā ʻoe i kēia manawa ke komo i ka Android 14 Preview Program.

No ke kākau inoa ʻana i ka papahana, e hōʻoia e holo ana kāu vivo X90 Pro i ka mana firmware 13.1.13.8.W30.V000L1 a i ʻole. A laila, e hoʻokele i ka papa kuhikuhi> System Update menu ma kāu kelepona a kaomi i ke kiʻi kiʻi ma ka ʻaoʻao ʻākau. Mai laila, kaomi ma ka "Trial version" e noi ai no ka papahana. ʻO ka ʻae ʻana i ka papahana e ʻae iā ʻoe e hoʻokomo i ka Android 14-based Funtouch OS 14 ma kāu kelepona ma o ka papa kuhikuhi > System Upgrade menu. He mea nui ia e hoʻomaopopo he 500 wale nō nā māka i loaʻa, no laila makemake paha ʻoe e hana wikiwiki.

Eia nō naʻe, pono e haʻi aku ʻo ia ka polokalamu beta, no laila aia paha nā pōpoki a me nā pilikia e pili ana i kāu ʻike. No laila, ʻoi aku ka maikaʻi e pale i ka hoʻokomo ʻana iā ia ma kāu hāmeʻa mua. Inā hoʻoholo ʻoe e hoʻomau, e hoʻomanaʻo e hoʻihoʻi i kāu ʻikepili ma mua o ke kau inoa ʻana. Inā he mau nīnau kāu e pili ana i ka papahana, hiki iā ʻoe ke loaʻa nā pane ma ka ʻāpana FAQ i hāʻawi ʻia ma aneʻi. Ua wehe ʻia nā inoa inoa, a e hoʻokuʻu ʻia ka mea hou i ka lā 18 Kepakemapa.

Inā ʻoe e noʻonoʻo nei e kūʻai i ka vivo X90 Pro, hiki iā ʻoe ke nānā i kā mākou loiloi no ka ʻike hou aku. Eia hou, aia kahi loiloi wikiō iā ʻoe e nānā ma lalo.

Sources:

- Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

- FAQ pauku o ka Android 14 Preview Program no X90 Pro