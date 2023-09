Nā pilikia a me nā uku: ke kaulike ʻana i nā pono a me ka maopopo ʻole o ke kānāwai o GenAI

I loko o ka honua e ulu wikiwiki nei o nā paepae olakino kikohoʻe, hiki ke maʻalahi a hoʻohana nui ʻia nā mea hana akamai artificial (GenAI). ʻO kēia mau mea hana, ka mea i loaʻa i nā pilina chatbot a me nā ʻōnaehana kākoʻo hoʻoholo hoʻoholo, hāʻawi i nā manawa nui no ka pono a me ka hana hou i ka mālama maʻi. Eia nō naʻe, ke hōʻike nei lākou i nā pilikia hou a me nā kānalua kānāwai.

ʻO GenAI kahi ʻāpana o ka naʻauao artificial e hoʻopuka ana i nā ʻike hou i ka pane ʻana i ka mea hoʻohana. ʻAʻole like me AI kuʻuna, e hoʻohana ana i nā hiʻohiʻona wānana e hana i nā pane e pili ana i nā lula, hoʻohana ʻo GenAI i ka ʻikepili hoʻomaʻamaʻa a me nā hiʻohiʻona e hana i kahi ākea ākea, mai ka kikokikona a me ke code i nā kiʻi a me nā wikiō.

ʻO kekahi o nā paʻakikī koʻikoʻi me GenAI ke hoʻoholo nei pehea e kaulike ai i nā pono kūpono me ka maopopo ʻole o ke kānāwai a me nā pilikia e pili ana i kāna hoʻohana. ʻAʻole i hoʻoholo ʻia ka nui o nā hihia pili kānāwai e pili ana iā GenAI a ke kumuhana o ka litigation, nā manaʻo hoʻoponopono, a me nā kūkākūkā kulekele. He kuleana koʻikoʻi ko End User License Agreements (EULAs) i ka wehewehe ʻana i nā kuleana a me nā pilikia e hiki mai ana no nā mea hoʻohana o nā mea hana GenAI.

Hiki i nā EULA ke ʻokoʻa ma muli o ke kahua a inā paha i loaʻa iā lākou ma o ka manuahi, freemium, a i ʻole ka mana ʻoihana. Hiki iā lākou ke hoʻoponopono i nā nīnau e like me ke kuleana o ka hoʻopuka a me nā koi o ka mea hoʻohana, ke kuleana no ka pōʻino i hana ʻia e nā huahana GenAI, a me ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻohana e hoʻomaikaʻi i ka hāmeʻa. Eia naʻe, ʻaʻole hoʻopau pinepine nā EULA i kēia mau pilikia a ʻaʻole hiki ke hāʻawi i nā pane maopopo.

He mea koʻikoʻi nā manaʻo e pili ana i nā mea hoʻohana. ʻOiai hiki ke hoʻomaikaʻi ʻia nā hiʻohiʻona GenAI i ka wā lōʻihi, hiki ke hoʻohana ʻia nā mea hoʻohana e hoʻomaʻamaʻa i ke kumu hoʻohālike o ke kahua. Hoʻopuka kēia i nā hopohopo e pili ana i ka hoʻohana ʻana a me ke kuleana o nā mea hoʻokomo, ʻoi aku ka nui inā loaʻa iā lākou ka ʻike koʻikoʻi a kuleana paha. Hāʻawi kekahi mau EULA i ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻokomo e like me ka ʻikepili aʻo, aʻo nā mea ʻē aʻe e hāʻawi i nā koho koho a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā mea kūʻai aku.

Pilikia ka hūnā a me ka palekana o ka ʻike i hoʻokomo ʻia, no ka mea, hiki i kekahi mau EULA ke ʻae i ka loiloi, hoʻokuʻu, a kūʻai paha i kēia ʻike. Hiki i ka uhaki palekana ke alakaʻi i nā hōʻike i manaʻo ʻole ʻia, nā haʻi ʻōlelo huna, a me nā pilikia hoʻokō pilikino ma lalo o nā kānāwai pilikino pili, e like me ka European General Data Protection Regulation (GDPR).

Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ke kahua o GenAI, pono i nā mea hoʻohana ke ʻike i nā mea i hoʻolako ʻia i loko o nā EULA a hoʻomaopopo i kā lākou kuleana a me nā pilikia e hiki mai ana. ʻO nā EULA maʻemaʻe a piha, me nā kūkākūkā pili kānāwai a me nā hoʻomohala hoʻoponopono, e hana koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana i ke kuleana a me ka hoʻohana pono ʻana o GenAI i nā kahua olakino olakino.

