ʻO ka mea nāna i hana i ka pāʻani Piʻi Viral wale nō i luna! Hoʻopau i ka inoa mai ka mahu ma muli o ke kaumaha

Ua hoʻoholo ka mea hoʻomohala o Only Up!, he pāʻani piʻi indie kaulana i loaʻa ka manaʻo nui i nā kahawai Twitch, e hoʻopau i ka pāʻani mai Steam. Hele mai kēia ma hope o ka hoʻopiʻi ʻana o ka mea hoʻomohala i ka hoʻohana ʻana i nā waiwai infringing a me ka hoʻolaha ʻana i nā NFT. Ma kahi ʻōlelo, ua hōʻike ka mea hana i ko lākou makemake e neʻe i ka pāʻani a nānā i ko lākou pono ponoʻī.

Ma kahi mea hou i kau ʻia ma ka ʻaoʻao Steam o ka pāʻani, ua wehewehe ka mea hoʻomohala solo, i kapa ʻia ʻo SCKR Games, i kā lākou kumu no ka wehe ʻana i ka pāʻani. Ua ʻae lākou i ka hana hewa ʻana a ua ʻike ʻo ke koʻikoʻi e pili ana i ka pāʻani. Ua ʻōlelo ka mea hoʻomohala, "Ua mālama ka pāʻani iaʻu ma lalo o ke koʻikoʻi nui i kēia mau mahina. I kēia manawa makemake wau e waiho i ka pāʻani ma hope oʻu. "

Ua kāpae ʻia ka pāʻani mai ka hale kūʻai Steam a ua hoʻololi ʻia kona inoa i "ʻaʻole loaʻa." Eia nō naʻe, hiki ke ʻike ʻia kahi mana cache o ka papa inoa o ka pāʻani ma ka Internet Archive's Wayback Machine.

Aia wale i luna! loaʻa ka kaulana ma Twitch ma muli o kona paʻakikī loa. Ua lawe nā mea pāʻani i ke kuleana o Jackie, he ʻōpio mai kahi kūlana hemahema me ka manaʻo e pakele i ka ʻilihune. Pono ka pāʻani i nā mea pāʻani e hoʻokele i nā maze paʻakikī o nā paipu a me nā mea ʻē aʻe, ʻaʻohe hiʻohiʻona hoʻopakele, ʻo ia hoʻi ka hopena o ka hāʻule ʻana mai ka hoʻomaka. Ua wehewehe ka mea hoʻomohala i ka manaʻo o ka pāʻani i ka hoʻonui ʻana i nā pahu me kēlā me kēia pae a me ka hoʻoikaika ʻana i ka ʻeha o ka hiki ʻole.

Ua kiʻi ka pāʻani i 280,000 mau mea nānā like ma Twitch i kona kiʻekiʻe a loaʻa iā 5.6 miliona mau manaʻo ma YouTube i ʻelua mahina wale nō ma o kahi wikiō walkthrough. Eia naʻe, ʻo Up Only! ua hoʻoneʻe mua ʻia mai Steam i ka hopena o Iune ma muli o ka hewa o ke kope kope, me kahi mea pena kiʻi 3D e hoʻopiʻi nei iā SCKR Games no ka hoʻohana ʻana i kahi waiwai ʻole. Ua hoʻihoʻi hou ʻia ka pāʻani me ka waiwai infringing i pani ʻia e kahi kiʻi o Atlas.

Hoʻolālā ʻo SCKR Games e hoʻi i ka hoʻomohala pāʻani me kahi papahana hou i kapa ʻia ʻo Kith. Manaʻo lākou e hoʻomaha, hoʻonui i kā lākou aʻo ʻana i ka hoʻolālā pāʻani, a hana pū me kahi hui liʻiliʻi ma kēia ʻoihana hou. Manaʻo ka mea hoʻomohala e hoʻomaikaʻi i kā lākou mau akamai a hana i kahi ʻike pāʻani kūʻokoʻa.