ʻO ka mea nāna i hana i ka pāʻani Viral 'Only Up!' Huki i ka pāʻani mai ka mahu, e hōʻike ana i ka pilikia

Ua hoʻoholo ka mea nāna i hoʻokumu i ka pāʻani platformer physics-based kaulana, Only Up!, e wehe i ka pāʻani mai ka hale kūʻai Steam, me ka haʻi ʻana i ka "stress" ke kumu o kēia hoʻoholo. Aia wale i luna! Ua loaʻa ka manaʻo nui i ka Mei i ka wā i hōʻike ai nā kahawai kaulana a me nā YouTubers i kā lākou hoʻāʻo e piʻi i luna i kēia pāʻani paʻakikī.

Ma kahi hōʻano hou ma Steam, ka mea nāna i hana i ka pāʻani, e hele ana ma ka inoa ʻo SCKR Games, i wehewehe iā lākou iho he mea hoʻomohala solo a ua ʻae ʻo Only Up! ʻO kā lākou ʻike mua me ka hoʻomohala pāʻani wikiō. Ua hoʻokumu lākou i ka pāʻani ma ke ʻano he mea hoʻomohala a me ke ala e hoʻāʻo ai iā lākou iho, akā ua hoʻopau ʻia i ke kaumaha nui iā lākou i nā mahina i hala. I kēia manawa, ua mākaukau lākou e neʻe a waiho i ka pāʻani ma hope o lākou.

Ua hōʻike ka mea hana i kēia manawa ke hana nei lākou i kā lākou pāʻani hou, codenamed Kilth. Ua hōʻike lākou i ka pono o ka maluhia o ka noʻonoʻo a me ka ho'ōla a hoʻolālā e hoʻomaha e hoʻomau i kā lākou aʻo ʻana i ka hoʻolālā pāʻani. Me ko lākou ʻike a me nā ʻike hou, manaʻo lākou e kuhikuhi i ko lākou ikaika iā Kilth. ʻO ka pāʻani e hiki mai ana he ʻano ʻokoʻa loa a me kahi hoʻonohonoho, me ka manaʻo nui i ka cinematography. Manaʻo ka mea hana e hana pū me kahi hui liʻiliʻi no kēia papahana paʻakikī e hoʻonui i kā lākou mākaukau hoʻolālā pāʻani.

ʻAʻole kēia ʻo ka manawa mua wale nō i luna! ua wehe ʻia mai Steam. Ma mua, ua hoʻopau ʻia ka pāʻani ma muli o ka hoʻohana ʻana i nā waiwai kope, akā ua hoʻihoʻi ʻia ma hope o ka lawe ʻia ʻana o nā waiwai hewa. Ua hoʻomaopopo ka mea hoʻomohala i ka manaʻo a me ke kākoʻo mai ke kaiāulu e pili ana i nā hemahema o ka pāʻani a hōʻike i ka mahalo i nā hoa aloha a aloha i ka ʻoihana.

ʻO ka hoʻoholo a ka mea hana e wehe iā Only Up! a hōʻike i ko lākou kaumaha i ka manaʻo o Dong Nguyen, ka mea nāna i hana Flappy Bird, nāna i huki i ka pāʻani mai nā hale kūʻai app ma 2014 ma muli o kona ʻano addictive. Ua hōʻike ʻo Nguyen ua hewa ʻo ia a ʻoluʻolu ʻole i ka kūleʻa o ka pāʻani.

I ka manawa kākau, Only Up! ʻAʻole i loaʻa i kēia manawa ke kūʻai aku ma Steam, ʻoiai e mau ana kāna ʻaoʻao. Ua hoʻololi ʻia ke poʻo inoa o ka pāʻani i "ʻaʻole i loaʻa," a ua kapa ʻia ka mea hoʻomohala "Indiesolodev." ʻO nā loiloi mea hoʻohana maikaʻi a me nā loiloi no Only Up! hiki ke loaʻa ma ka ʻaoʻao Steam.

