Ua hoʻokuʻu ke Kiaʻāina ʻo Virginia i nā hoʻolālā no ka hoʻonui ʻia ʻana o ka Broadband

Ua wehe ke Kia'āina o Virginia ʻo Glenn Youngkin i kahi hoʻolālā 5 makahiki e hoʻopili ai i ka poʻe Virginia i ka hiki ke kūʻai ʻia, ka wikiwiki wikiwiki. Hōʻike ka hoʻolālā i ka hoʻohana ʻana o ka mokuʻāina i kāna ʻāpana federal $ 1.48 biliona e kau i nā pūnaewele pūnaewele i nā wahi i nele i kēia manawa. Me kēia hoʻolālā, manaʻo ʻo Virginia e hana mua i nā hale i mālama ʻole ʻia, nā ʻoihana, a me nā heleuma kaiāulu, e manaʻo ana e hiki i kahi 160,000 mau wahi.

ʻAʻole i manaʻo hou ʻia ka loaʻa ʻana o ka broadband kiʻekiʻe he mea waiwai, akā he mea pono no ke komo piha ʻana i ke ola o kēlā me kēia lā. Manaʻo ʻo Kiaʻāina Youngkin ma ka hoʻopili ʻana i nā poʻe Virginia āpau ma o ka broadband, e hana nui ana ka mokuʻāina i mua i ka hoʻopili ʻana i ka māhele digital.

Ma waho aʻe o ka hāʻawi ʻana i ke komo ʻana, hoʻoikaika ka hoʻolālā i ke koʻikoʻi o ka hoʻolaha ʻana i ka heluhelu heluhelu kikohoʻe, hoʻomaikaʻi i ka mālama olakino, a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā kumukūʻai no nā poʻe Virginia āpau. Ma ka hoʻokō ʻana i ka uhi ākea ākea ākea, hiki i ka mokuʻāina ke kuhikuhi i kāna mau hana a me ke kālā i kēia mau wahi koʻikoʻi.

ʻO ka papahana Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), i kākoʻo kālā ʻia e ka Federal Infrastructure Investments and Jobs Act, he hana ʻāina i manaʻo ʻia e hoʻonui i ka ʻike pūnaewele kiʻekiʻe. Na ke Keʻena ʻOihana Housing a me ka Hoʻomohala Kaiāulu o Virginia (DHCD) e hoʻokele i ka ʻāpana BEAD he $1.48 biliona. ʻO kēia kālā e hoʻokō i nā hana hoʻomau o ka Virginia Telecommunication Initiative (VATI) e hiki i nā wahi i mālama ʻole ʻia ma ka mokuʻāina.

Ke hoʻokumu ʻia ke ala ākea ākea, e hoʻololi ʻo DHCD i kāna manaʻo i ka hoʻolaha ʻana i ka hiki a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā lawelawe broadband. ʻO ka pahuhopu e hōʻoia i hiki i nā poʻe Virginia āpau ke komo a hoʻohana i kēia lawelawe koʻikoʻi.

Ua alakaʻi ʻo Virginia i ka hoʻopau ʻana i ka māhele kikohoʻe, ua hoʻokaʻawale ʻia ma luna o $ 935 miliona ma ke kālā mokuʻāina a me ke aupuni pekelala mai 2017. Ua hoʻonui kēia mau hoʻopukapuka i nā ʻōnaehana broadband ma luna o 388,000 mau wahi ma 80 mau kūlanakauhale a me nā kalana a puni ka Commonwealth. Ua hoʻonui ʻia ke kālā me kahi $1.1 biliona hou aʻe i nā kālā kūlike mai nā aupuni kūloko a me nā mea lawelawe pūnaewele.

Ke ʻae nei ka DHCD i nā manaʻo lehulehu ma ka BEAD Initial Proposal a hiki i ka lā 19 o Kepakemapa.

ʻO ka hoʻokō ʻana o Virginia i ka hoʻopili ʻana i ka māhele kikohoʻe he kumu hoʻohālike aupuni no nā mokuʻāina ʻē aʻe. Ma ka hoʻonohonoho mua ʻana i ka broadband hiki ke loaʻa, ke hōʻoia nei ka Commonwealth ʻaʻole i waiho ʻia nā kaiāulu i ka makahiki kikohoʻe.

Sources:

– Keena Kiaaina o Virginia

- Keʻena o ka Hale a me ka Hoʻomohala Kaiāulu (DHCD)