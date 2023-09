Ua hāʻule ka Apple Stock i nā hopohopo no ka iPhone Curbs Kina

Ua ʻike ka S&P 500 a me Nasdaq i ka hāʻule ʻana i ka Pōʻalima, i alakaʻi ʻia e Apple, ʻoiai nā hopohopo e pili ana i ka palena ʻana o Kina i ka hoʻohana ʻana i nā iPhones e nā limahana o ka mokuʻāina ua hoʻohaʻahaʻa i nā kumukūʻai ulu megacap. Ua hāʻule nā ​​​​haʻawina Apple i ka 3.3% no ka lua o ka lā ma muli o ka nūhou e hoʻolālā ana ʻo Kina e hoʻonui i ka pāpā ʻana i nā iPhones i nā ʻoihana mokuʻāina a me nā ʻoihana. ʻO nā mea ulu ulu ʻē aʻe, me Tesla, Nvidia, a me Netflix, ua ʻike pū kekahi i nā poho mai ka 1.4% a i ka 3.1%.

ʻO ka hoʻolaha ʻana o ka iPhone curbs o Kina ua hōʻike i nā pilikia e hiki mai ana i nā kumukūʻai kaulike, ʻo ia hoʻi ma ka ʻenehana ʻenehana, i hāʻawi ʻia i ka pilina paʻakikī ma waena o US a me Kina. Ua hōʻole nā ​​māhele o nā mea hoʻolako Apple, e like me Skyworks Solutions, Qualcomm, a me Qorvo, ma waena o 7.1% a me 7.6%. Ua hāʻule ka helu ʻenehana ʻike S&P 500 i ka 1.9%, aʻo ka Philadelphia semiconductor index i hāʻule i ka 2.8%.

Ua hoʻonui hou ʻia ka hopohopo e pili ana i ka hoʻonui ʻia ʻana e kahi hōʻike mai ka 'Oihana Hana, i hōʻike i ka emi ʻana o ka helu o nā ʻAmelika e waiho nei i nā koi no ka hana ʻole. Ua hāʻule ka helu i 216,000 no ka pule i pau i ka lā 2 Kepakemapa, a hiki i ka pae haʻahaʻa loa mai Pepeluali. Ua hōʻemi kēia i nā manaʻolana e hoʻopau koke ka Federal Reserve i kāna pōʻai holo kaʻa, e like me ka hōʻike ʻana o ka ʻikepili waiwai ʻoi aku ka ikaika ma mua o ka mea i manaʻo ʻia.

Ua kōkua pū ka ʻikepili mai Kina i nā hopohopo mākeke, ʻoiai ua hōʻike ʻia ua hāʻule nā ​​​​mea hoʻopuka a me nā lawe mai i ʻAukake ma muli o ka nāwaliwali o ka noi a me ka lohi o ka hoʻolimalima ʻana o nā mea kūʻai aku i ka lua o ka hoʻokele waiwai nui o ka honua. ʻO nā hui Kina i helu ʻia ma US, me ka PDD Holdings, JD.com, Baidu, a me Alibaba, ua loaʻa nā poho mai ka 3.7% a i ka 5.7%.

Ke kali nui nei nā mea hoʻolale kālā i nā ʻōlelo mai nā ʻōlelo ʻē aʻe o Federal Reserve no nā hōʻailona e pili ana i ke ala kulekele kālā e hiki mai ana. ʻOiai nā poho o Apple, ua ʻike ka Dow Jones Industrial Average i ka piʻi iki ʻana, ka mea i alakaʻi ʻia e ka piʻi ʻana o 1% o ka waihona ʻo McDonald ma hope o ka hoʻonui ʻana mai Wells Fargo. Ua ʻike pū ʻia ka ʻoihana polokalamu ʻenehana ʻo UiPath i ka piʻi ʻana o 9.1% o ka waiwai waiwai ma hope o ka hāʻawi ʻana i kahi wānana kālā makahiki maikaʻi.

Ma 11:53 am ET, ua hāʻule ka S&P 500 i ka 0.49% ma 4,443.53, aʻo ka Nasdaq Composite hāʻule 1.27% i 13,695.95. Eia naʻe, ua piʻi ka Dow Jones i ka 0.11% ma 34,481.44, ʻoiai ka mana o Apple ma ka papa kuhikuhi.

Nā wehewehena:

- Megacap Growth Stocks: Nā kumukūʻai nui-cap mai nā hui e ʻike nei i ka ulu nui o ka waiwai mākeke.

– Hoʻonui Pilikino: He kūlana i mau ai ka piʻi ʻana i ke kiʻekiʻe a i ʻole ke kiʻekiʻe, ma muli o nā kumu kumu e pale ai i ka emi maoli ʻana.

- Nā kumukūʻai kaulike: ʻO nā kumukūʻai o nā ʻāpana a i ʻole nā ​​​​mea kūʻai i nā hui kūʻai lehulehu.

- Federal Reserve (Fed): ʻO ka ʻōnaehana panakō waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, kuleana no ke kulekele kālā a me ke kūpaʻa.

- Nā kulekele kālā: ʻO nā hana i hana ʻia e kahi panakō waena e hoʻoponopono a mālama i ka hāʻawi kālā a me nā uku ukupanee ma kahi hoʻokele waiwai.

