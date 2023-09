Ua piʻi aʻe nā ʻāpana o ʻAmelika ma muli o ka neʻe ʻana o nā mea hoʻopukapuka i ka hōʻike hōʻike kumu kūʻai

Ua pani ʻia nā ʻāpana ʻAmelika i kahi kiʻekiʻe aʻe i ka huli ʻana o nā mea hoʻopukapuka i ko lākou manaʻo i ka hōʻike hōʻike kumukūʻai kūʻai o nā mea kūʻai aku i kēia pule aʻe. Ua ʻike pū ʻo Apple stock i ke kūpaʻa ma hope o ka emi ʻana o ʻelua lā. Ua piʻi ka Dow e 0.2%, ua loaʻa ka S&P i 0.1%, a ua hoʻonui ka Nasdaq i ka 0.1%.

Ma Australia, ua piʻi ka ASX futures e 0.1% a i ʻole 4 mau helu i 7154. Ua pani ʻia ka S&P / ASX 200 e 0.2% a i ʻole 14.3 mau helu ma ka Pōʻalima, e pau ana i 7156.7. Ua ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke kumukūʻai kālā Bloomberg, ʻoiai ua hāʻule ka bitcoin i ka 1.2% i $ 25,890. Ua hoʻonui ʻia ka hua ma ka US 10 makahiki me ka 2 kumu kumu i 4.26%.

Ua haʻalele ka poʻe hoʻolālā kālā Bank of America i kā lākou ʻōlelo aʻoaʻo e lōʻihi loa i nā memo Waihona 10-makahiki ma muli o ka pilikia o ka hoʻokele waiwai ʻana o ʻAmelika e alakaʻi ana i ka hua i 4.75%. ʻOiai ke manaʻo nei lākou e pili ana ka hua ma kahi o 4% i ka hopena o ka makahiki, ua pilikia kēia wānana.

Ke hoʻomākaukau nei ʻo Barclays e ʻoki i nā haneli o nā hana i mea e hōʻemi ai i nā kumukūʻai. E pili ana ka ʻoki ʻana ma kahi o 5% o nā limahana e kū nei i ka mea kūʻai aku ma ka māhele kālepa, a me kekahi mau mea kūʻai aku ma ka honua. Ke hoʻolālā nei hoʻi ka ʻoihana e hoʻoponopono hou i nā hui i loko o kāna ʻāpana kūʻai kālā ma UK.

Ma nā nūhou ʻē aʻe, e hoʻokuʻu ʻia ka helu kumukūʻai mea kūʻai aku a Kina a me nā kumukūʻai kumu kūʻai no ʻAukake ma 11:30 am. Ke manaʻo nei ka poʻe loea i ka rebound i nā kumukūʻai, i alakaʻi ʻia e nā kumukūʻai meaʻai a me ka hoʻonui ʻana i ke kākoʻo no ka huakaʻi home.

