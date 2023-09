Hoʻonui ka hauʻoli no ka iPhone 15 Upgrade

Wahi a kahi hōʻike noiʻi makahiki hou mai Savings.com, e like me ka 16% o nā mea hoʻohana o Apple e hoʻolālā nei e hoʻonui i ka iPhone 15 i ka wā i hoʻokuʻu ʻia ai. He pākēneka kiʻekiʻe kēia ma mua o nā hiʻohiʻona iPhone ma mua, me ka 14% e hoʻolālā e hoʻonui i ka iPhone 14 a me 10% no ka iPhone 13. ʻOiai ʻo nā kumukūʻai kiʻekiʻe i manaʻo ʻia, ʻoi aku ka hauʻoli e pili ana i ka hoʻonui ʻana o ka iPhone 15 ma mua o nā makahiki i hala.

ʻO kekahi mea e hāpai ana i kēia hauʻoli, ʻo ia ka helu o nā mea hoʻohana e nānā ana e hoʻonui mai nā hiʻohiʻona kahiko, e like me ka iPhone 11 a me ka iPhone X. Hōʻike kēia e mālama paha ʻo Apple i kāna māhele mākeke ma ka ʻoihana kelepona. Eia naʻe, hōʻike pū ka hōʻike i ke kumukūʻai he mea pale nui ia no nā mea hoʻonui hou. ʻOi aku ma mua o ka hapalua o nā mea nona iPhone o kēia manawa (53%) ʻaʻole i hoʻolālā e hoʻomaikaʻi, ma muli o ka noʻonoʻo ʻana i ke kumukūʻai.

Ua wehewehe ʻo Apple ʻaʻole ia e paipai i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā polokalamu makahiki a kākoʻo i kāna mau polokalamu no ka manawa lōʻihi i hoʻohālikelike ʻia i nā mea hoʻokūkū. ʻOiai e emi ana ke ʻano o ka hoʻonui makahiki, aia nō he 10% o ka poʻe e ʻimi nei i kahi hoʻonui makahiki.

Hōʻike ka hōʻike i nā manaʻo manaʻo kaulana loa e pili ana i nā polokalamu iPhone hou, me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka kamera, ke ola pākaukau, a me ka RAM. ʻO ka hoʻonui ʻana i ka pākaukau, ʻoi aku ka makemake nui, me 43% o nā mea hoʻohana i ka wā mua ʻaʻohe manaʻo e hoʻomaikaʻi i ka ʻōlelo ʻana e noʻonoʻo hou lākou inā hoʻokomo ka iPhone 15 i kēia hiʻohiʻona.

Wahi a Savings.com, ʻo ka poʻe nona kā lākou iPhones i kēia manawa no ʻekolu mau makahiki e kūʻai aku paha lākou no ka iPhone 15, ʻoiai ʻo 10% o nā mea hoʻohana me nā iPhone ma lalo o hoʻokahi makahiki e hoʻolālā nei e hoʻonui.

I ka hopena, ke ulu nei ka hauʻoli no ka hoʻonui ʻana o ka iPhone 15, me ka hapa kiʻekiʻe o nā mea hoʻohana e hoʻolālā e hoʻonui i ka hoʻohālikelike ʻana i nā hiʻohiʻona mua. ʻOiai ke kū nei ke kumu kūʻai i mea pale no nā mea he nui, ʻo nā hiʻohiʻona i hoʻomaikaʻi ʻia o nā mea hou, ʻo ia hoʻi i ka kamera a me ka hana pākaukau, ke hoʻoulu nei i ka hoihoi i waena o nā mea hoʻonui.

Sources:

– Savings.com Hōʻike Noiʻi Makahiki