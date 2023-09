Hōʻike ka poʻe hoʻopukapuka kālā i ka makaʻala ma mua o ka hanana Apple a me ka ʻikepili Inflation

Ua hoʻonohonoho ʻia nā kumukūʻai US e paheʻe i ke kakahiaka Poalua e like me ka hōʻike ʻana o nā mea hoʻopukapuka i ka makaʻala ma mua o kahi hanana huahana pivotal no Apple a me ka ʻikepili inflation koʻikoʻi ma hope o ka pule. Ua hāʻule ka Dow i ka 0.1% i ke kālepa ma mua o ka mākeke, aʻo ka S&P 500 a me Nasdaq i hāʻule i ka 0.2%.

Ke nānā pono nei nā mea hoʻolale kālā i ka US consumer price index, e hoʻokuʻu ʻia i ka Pōʻakolu. Manaʻo ia e hōʻike i ka piʻi ʻana o 0.5% i nā kumukūʻai ma ʻAukake, ma hope o ka loaʻa ʻana o 0.2% i Iulai. Eia naʻe, manaʻo ʻia ka hoʻonui nui ʻana e noho paʻa ma 0.2% mahina ma ka mahina.

Ua ʻōlelo ke komite ʻōlelo aʻoaʻo waiwai o ka ʻAhahui Bankers ʻAmelika ua pau ke kaʻina piʻi ʻana o ka Federal Reserve. Manaʻo lākou e maʻalahi ka ulu ʻana o GDP i 1.2% i ka makahiki aʻe mai 2% i 2023. ʻO ka hoʻololi ʻana i nā manaʻolana i nā pule i hala aku nei ua hoʻokumu ʻia ka maopopo ʻole i nā mākeke, akā ua kōkua nā lono o ka hoʻomaha ʻana i ka piʻi kālā.

Ma ka ʻenehana ʻenehana, ua manaʻo nui ʻia ʻo Apple's Wonderlust hanana i ka Pōʻalua. Hiki i ka hanana ke komo i ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone 15 hou a me Apple Watch Series 9, a me nā mea hou i ka iPad a me VisionPro headset. Ke hoʻi hope nei ʻo Tesla ma hope o ka lele ʻana o 10% i ka Pōʻakahi, i alakaʻi ʻia e kahi hoʻonui mai Morgan Stanley. Manaʻo ka panakō hiki i ka huahana supercomputing maʻamau a Tesla, Dojo, ke hoʻohui i ka waiwai nui i ka hui.

Ke nānā nei nā mea hoʻolale kālā i ka IPO e hiki mai ana ma ka NYSE. Ua hōʻike ʻia ka IPO o ka hui chip UK e 10 mau manawa i kona nui hāʻawi.

I nā nūhou ʻē aʻe, ke piʻi nei ʻo WestRock i ke kālepa ma mua o ka mākeke ma hope o ka hoʻolaha ʻana o kāna hui ʻana me ka pepa a me ka hoʻopili ʻana i ka hoa Smurfit Kappa. E hoʻokumu ka hui ʻana i kahi ʻoihana me nā loaʻa hui o $ 34bn a me kahi māhele mākeke 20% ma ʻEulopa a me ʻAmelika ʻAmelika.

Sources:

- "Ua hoʻomaka nā kumukūʻai US e paheʻe i ka wā e noʻonoʻo ai nā mea hoʻopukapuka i ka hanana Apple a me ka ʻikepili inflation" - Markets Insider

- Kōmike aʻoaʻo waiwai o ka American Bankers Association

- ʻO Joshua Mahony, Nā Kūʻai Kūʻai

– Morgan Stanley

- Nā ʻatikala e pili ana i ka hanana Wonderlust o Apple a me ka IPO o ARM.