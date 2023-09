Ua pāpā ʻo Kina i nā limahana o ka mokuʻāina mai ka hoʻohana ʻana i nā iPhones o Apple e hoʻopaʻa i ke komo ʻana o ka mākeke o Western Company

Ua hoʻolaha aku ʻo Kina i ka pāpā nui ʻana i kāna mau limahana mokuʻāina mai ka hoʻohana ʻana i nā iPhones o Apple i ka hoʻāʻo ʻana e kaupalena i ke komo ʻana o ka mākeke o nā hui Komohana. ʻIke ʻia ka neʻe ʻana ma ke ʻano he ʻano maʻamau o ka Chinese Communist Party (CCP) e hoʻolaha i kā lākou poʻe hoʻokūkū aupuni ma ke kelepona ʻoiai ke ʻoki nei i ka loaʻa ʻana o ka mākeke o nā hui Komohana.

Ua ʻōlelo ka Lunamakaʻāinana ʻo Mike Gallagher, ka luna o ka US House panel ma Kina, e hahai ana kēia pāpā i ka puke pāʻani a ka CCP a he ʻōlelo aʻo ia i nā hui ʻenehana ʻAmelika e hauʻoli ana i Kina. Ua manaʻo ʻo Gallagher e holo ana ka manawa no kēia mau ʻoihana no ka mea e piʻi mau ana ka haunaele ma waena o Kina a me ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

Wahi a Reuters, ua hoʻonui hou aku ʻo Kina i kāna mau palena i ka hoʻohana ʻana i nā iPhones e nā limahana mokuʻāina e hana ana i ʻekolu mau ʻoihana a me nā kino aupuni. Ma hope o nā hōʻike mua a ka Wall Street Journal a me Bloomberg. Ma muli o kēia mau hōʻike, ua hāʻule nā ​​​​ʻāpana o Apple ma kahi o 3% ma muli o nā hopohopo o nā hana hoʻopaʻi i ka hoʻomau ʻana o Sino-US.

ʻO Apple a me China's State Council Information Office, kuleana no ka lawelawe ʻana i nā nīnau media ma ka inoa o ke aupuni, ʻaʻole i pane mai i nā noi no ka manaʻo e pili ana i ka pāpā i hōʻike ʻia.

I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ʻo ka pāpā ākea o Kina i kāna mau limahana mokuʻāina mai ka hoʻohana ʻana i nā iPhones o Apple e kuhikuhi ana i ka kaupalena ʻana i ke komo ʻana o ka mākeke o nā hui Komohana. Ua kūlike ka neʻe ʻana me ka hoʻolālā ʻana o ka Pāʻina Komunista Kina no ka hoʻolaha ʻana i nā poʻokela kelepona kūloko a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka mākeke o nā hui Komohana.

