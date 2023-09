Hoʻomaka ka hoʻokolokolo antitrust a Google: hoʻopiʻi ʻia no ka mālama ʻana i ka Monopoly ma o nā ʻaelike kūʻokoʻa.

Ua hoʻomaka ka hoʻokolokolo ʻana o ka US versus Google ma Wakinekona, DC, me nā loio aupuni e hoʻopaʻapaʻa ana ua ʻike ʻole ka ʻenehana pilikua i nā kānāwai antitrust a hoʻāʻo e hūnā i kāna mau hana. I ka wā o ka hoʻokolokolo, ka mea i manaʻo ʻia he ʻumi mau pule, ua hoʻonohonoho ʻia nā luna o Apple e hōʻike ma ke ʻano he mau hōʻike, ʻoiai ʻo nā hana a Google me ka hui he ʻāpana o ka hihia antitrust ākea.

ʻO Kenneth Dintzer, Hope Luna Hoʻokele o ka US Department of Justice (DOJ), i hoʻokūpaʻa i ke koʻikoʻi o ka hihia, e ʻōlelo ana e pili ana ia i ka wā e hiki mai ana o ka pūnaewele. Wahi a Dintzer, ua mālama hewa ʻo Google i kāna monopoly mai ka makahiki 2010 ma o ka uku ʻana i nā kālā nui i nā ʻoihana e like me Apple a me AT&T. Ua hoʻopaʻapaʻa ʻo ia ua ʻike ʻo Google ua hele kēia mau ʻaelike i nā palena antitrust a ua paʻa ʻole ka hui i kahi monopoly no nā makahiki he ʻumi ma o ka hoʻohana ʻana i ka mana o nā mea paʻa a me ka nui.

Eia kekahi, ua hoʻopiʻi ka DOJ iā Google no ka hoʻopunipuni ʻana i nā hoʻolaha hoʻolaha e hoʻonui i nā kumukūʻai no nā mea hoʻolaha pūnaewele. Ua hōʻike ʻo Dintzer i nā hōʻike i ka ʻaha i hōʻike ʻia i ke ʻano o ka ʻimi ʻana o Google e mālama i nā kamaʻilio e kikoʻī ana i kāna mau uku i nā hui e like me Apple. Ua hōʻike ʻo ia i kahi kamaʻilio kamaʻilio kahi i koi ʻia ai ʻo Google CEO Sundar Pichai e hoʻopau i ka mōʻaukala o ke kamaʻilio.

ʻOiai e mālama ana ʻo Google ua hoʻokō ʻo ia i kāna mākeke koʻikoʻi ma o ka makemake a me ka pono o ka mea hoʻohana, e kālele nui ʻia ka hoʻokolokolo ma luna o ka hoʻokele ʻana o ka ʻoihana ʻimi a me ka hoʻolaha ʻimi ʻana i nā kānāwai antitrust. Inā loaʻa ka hewa, hiki i ka Lunakanawai ʻo Amit Mehta ke koho e kauoha i ka haʻihaʻi ʻana o Google.

Ua manaʻo ʻo Apple e hoʻokuʻu ʻia mai ka hoʻokolokolo ʻana a no ka hoʻopau ʻana i nā palapala hoʻopiʻi o kā lākou luna, no ka mea, ua hāʻawi mua ka hui i nā hōʻike nui a me nā palapala he nui. Akā naʻe, ua hōʻole ʻo Judge Mehta i kēia noi, a ʻo nā luna hoʻokele o Apple ʻo Eddy Cue, John Giannandrea, a me Adrian Perica e lawe i ka hōʻike hōʻike ma hope o ka hoʻokolokolo.

Sources:

– DOJ

– Nā hana hoʻokolokolo