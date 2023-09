Ke hoʻohana ʻana i nā ʻĀpana Degree e pani i ka ʻAha ʻIke Kikohoʻe

Ua hoʻokomo ʻia ka ʻauhau apereniti e ke aupuni UK ma 2017 ma ke ʻano he ala no nā poʻe hana nui e hoʻopukapuka i ka hoʻomaʻamaʻa aʻo ʻana. Pono nā mea hana me ka uku uku o ka £3 miliona i kēlā me kēia makahiki e uku i ka 0.5% o kā lākou uku uku makahiki i loko o ka waihona levy. A laila hiki iā lākou ke hoʻohana i kēia mau kālā no ke kākoʻo ʻana i kā lākou hoʻomaʻamaʻa aʻo ponoʻī a me nā kumukūʻai loiloi a i ʻole e hoʻololi iā lākou i kahi ʻoihana ʻē aʻe. Eia naʻe, pau nā kālā i hoʻohana ʻole ʻia.

Loaʻa ka laulā o nā maʻamau maʻamau i loaʻa ma nā pae like ʻole, me nā mea ma nā ʻoihana kikohoʻe. Hāʻawi ka Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) i nā palapala ʻoihana e kōkua i ka poʻe hana e ʻike i ka holomua a me ka hoʻonui ʻana i nā ala no nā haumāna. ʻO nā kulanui e pili ana i ka ʻoihana, e like me Buckinghamshire New University (BNU), ua komo pū i ka mākeke ʻoihana kiʻekiʻe a me ke kēkelē, e hāʻawi ana i ka hoʻolako ʻana i nā ʻoihana e like me ka mālama olakino, policing, ʻenekinia, ʻoihana a me ka hoʻokele, a me nā kikohoʻe.

Hoʻopili pinepine ka poʻe hana i nā haumāna ma nā papa haʻahaʻa haʻahaʻa a hāʻawi i nā manawa no lākou e hoʻonui i ka mākaukau i kahi pae kiʻekiʻe. ʻAe kēia i nā haumāna e loaʻa ke kēkelē laepua piha i loko o kahi manawa pōkole ke hoʻohālikelike ʻia i nā makahiki ʻehā.

ʻOiai aia paha nā hopohopo e pili ana i ka helu hoʻopau ʻana i ka haumāna, pono e noʻonoʻo pono nā mea hana i ka moʻolelo o nā mea hoʻolako a lākou e noʻonoʻo nei. No ka laʻana, loaʻa iā BNU ka helu hoʻopau ma luna o 90% ma kā lākou Digital and Technology Solutions Professional (BSc) degree apprenticeship. He ʻeono mau ala ʻokoʻa kēia maʻamau maʻamau, me ka Software Engineering, IT Consultancy, Cyber ​​​​Security, Networking, Data Analysis, and Business Analysis.

Hiki i nā mea hoʻolako hoʻomaʻamaʻa ke hāʻawi i nā hiʻohiʻona hoʻopuka like ʻole, e like me ka hoʻokuʻu ʻana i ka lā a i ʻole ka hāʻawi ʻana i ka poloka. Hiki iā lākou ke hoʻomohala i nā hiʻohiʻona hāʻawi makana no nā mea hana i hiki ke kiʻi i kahi helu liʻiliʻi o nā haumāna.

Hiki ke hoʻololi ʻia nā haumāna kula kiʻekiʻe ma ke ʻano o ka hoʻomohala pilikino. Hāʻawi lākou i nā haumāna me ka ʻike hana koʻikoʻi a me ka manawa e loaʻa ai ke kēkelē me ka ʻole o ka hōʻaiʻē. ʻAʻole i kaupalena ʻia nā haumāna puka kula; pōmaikaʻi nō hoʻi lākou i nā limahana e makemake nei e hoʻonui a i ʻole nā ​​​​mea hoʻololi ʻoihana e ʻimi ana i nā manawa hou. Hoʻopili pū kēia mau haumāna i ka ʻokoʻa ma waena o ka hoʻonaʻauao kulanui a me nā koi ʻoihana.

No ka hoʻohana maikaʻi ʻana i nā haumāna kula kiʻekiʻe e hōʻemi i ka ʻokoʻa o nā mākau kikohoʻe, pono nā mea hana e hana i nā kuleana haumāna a hāʻawi i ka hoʻomaʻamaʻa kālā ʻauhau i nā limahana o kēia manawa. Pono nō hoʻi lākou e noʻonoʻo i ke kiʻekiʻe o nā haumāna a me nā kūlana hoʻonaʻauao kūikawā e kūlike me kā lākou pono hana.

No ka hoʻokele ʻana i ka honua paʻakikī o nā haumāna, hiki i nā mea hana ke nānā i nā hiʻohiʻona kūleʻa mai nā hui ʻē aʻe. No ka laʻana, ua hoʻomohala ʻo Crimson, kahi hui IT i hoʻokumu ʻia ma West Midlands, i kahi papahana haumāna holomua. Hoʻopili lākou i nā haumāna haʻalele i ke kula ma ka Papa 4 a hāʻawi iā lākou i ka manawa e hoʻomau ai i kahi papa hana aʻoaʻo IT Consultant. Loaʻa iā lākou kahi lakio kiʻekiʻe o nā haumāna i kā lākou ʻoihana a me kahi kūpaʻa ikaika e hānai i nā talena e hiki mai ana.

I ka hopena, loaʻa i nā haumāna haumāna ka hiki ke hoʻoponopono i ka ʻokoʻa akamai kikohoʻe a hoʻomākaukau i ka hanauna hou o nā ʻenehana kikohoʻe. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻauhau a me ka hana pū ʻana me nā mea hoʻolako hoʻomaʻamaʻa hilinaʻi, hiki i nā mea hana ke hāʻawi i nā manawa kūpono no nā poʻe e hoʻomohala i ko lākou mau mākaukau a loaʻa ka ʻike hana i nā ʻenehana hou.

