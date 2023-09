Ua koi ʻia nā mea hoʻohana a pau o Apple e hōʻano hou i nā polokalamu

Ua hoʻopuka ʻo Apple i kahi hoʻopiʻi palekana koʻikoʻi no iPhones a me iPads e hoʻoponopono i nā nāwaliwali hou i ʻike ʻia i kā lākou polokalamu polokalamu. Ua ʻike ʻia nā hemahema e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Toronto's Citizen Lab, ka mea i ʻike ua hoʻohana ikaika ʻia kēia mau nāwaliwali e kahi spyware kalepa i kapa ʻia ʻo Pegasus, i kūkulu ʻia a kūʻai ʻia e ka hui Israeli NSO Group.

ʻOiai ua hoʻohana maʻamau ʻia ʻo Pegasus e kuhikuhi i nā poʻe kikoʻī e like me ka poʻe kūʻē, nā mea nūpepa, a me nā hoa kūʻē politika, he mea nui i nā mea hoʻohana Apple āpau e hoʻonui koke i kā lākou mau polokalamu. Hiki ke hoʻokomo ʻia ka hōʻano hou palekana, i kapa ʻia ʻo iOS 16.6.1 ma ka hoʻokele ʻana i ka app Settings ma kāu iPhone, ke koho ʻana iā "General," a laila "Software Update." Inā ʻaʻole ʻike ʻia ka mea hou, e hoʻi i ka ʻaoʻao General a kāomi iā "About" e nānā i kāu mana iOS. Inā ʻoe e hoʻohana nei i ka 16.6 a i ʻole kahi mana mua, e hana hou i nā ʻanuʻu i ʻōlelo ʻia ma luna.

Ke hoʻomaka hou ʻana i kāu kelepona a me ka hōʻoia ʻana i kahi pilina pūnaewele paʻa hiki ke koi i ka hōʻano hou e ʻike ʻia. He mea koʻikoʻi ka hoʻokomo koke ʻana i kēia mea hou e pale aku i kāu kelepona mai nā haʻihaʻi palekana a me ka ʻae ʻole ʻia.

ʻO ka ʻōlelo aʻo a Citizen Lab no ka hana koke e hōʻike ana i ka paʻakikī o nā nāwaliwali i hoʻohana ʻia. ʻOiai ke manaʻoʻiʻo ʻoe ʻaʻole ʻoe he pahuhopu no kēlā mau hōʻeuʻeu maʻalahi, pono e noho makaʻala a hōʻano hou i kāu hāmeʻa e hōʻoia i kona palekana.

ʻO ka iOS 16.6.1 palekana palekana e kamaʻilio i nā nāwaliwali kikoʻī i hoʻohana ʻia e ka Pegasus spyware, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana me ka pale i hoʻonui ʻia i nā mea hoʻoweliweli. ʻO ka hoʻonui mau ʻana i kāu polokalamu kelepona he ʻāpana koʻikoʻi o ka mālama ʻana i kāu palekana kikohoʻe a me ka pale ʻana i kāu ʻike pilikino.

