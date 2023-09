ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka Momelotinib i ka lāʻau Myelofibrosis

ʻO Momelotinib, kahi lāʻau lapaʻau kūpono no ka myelofibrosis, ke kumu o ʻelua mau hoʻokolohua lapaʻau pivotal. ʻO ka hoʻokolokolo mua, SIMPLIFY-1, he multicenter, randomized, double-blind, phase III study i hoʻohālikelike i ka palekana a me ka pono o ka momelotinib i ka ruxolitinib i nā maʻi me ka myelofibrosis. Ua hōʻike ʻia nā hopena o kēia hoʻāʻo ʻana ua hōʻike ka momelotinib i ka haʻahaʻa ʻole i ka ruxolitinib ma ke ʻano o ka pane ʻana o ka spleen volume. He mea koʻikoʻi kēia ʻike, ʻoiai ʻo ka hōʻemi ʻana i ka nui o ka spleen he pahuhopu mālama koʻikoʻi no nā poʻe maʻi me ka myelofibrosis.

ʻO ka lua o ka hoʻāʻo ʻana, ʻike ʻia ʻo MOMENTUM, he hoʻokolohua hoʻokolohua honua, randomized, double-blind phase III i hoʻohālikelike ʻia i ka momelotinib me danazol i nā maʻi myelofibrosis e loaʻa pū ana i ka anemia. Ua hoʻokō maikaʻi ʻia ka hoʻāʻo ʻana i kāna mau helu kumu mua a me ke koʻikoʻi, e hōʻike ana i ka pono o ka momelotinib i ka mālama ʻana i nā maʻi myelofibrosis anemic.

ʻO ka Myelofibrosis kahi ʻano maʻi maʻi koko kakaʻikahi e hoʻopilikia i ka iwi iwi, e alakaʻi ana i ka hana ʻana o nā pūnaʻi koko ʻano like ʻole a me ka hoʻokumu ʻana o ka ʻiʻo ʻili. He maʻi hoʻomau a holomua ia e hiki ke hōʻike i nā hōʻailona e like me ka luhi, ka nui o ka spleen, a me ka anemia. ʻO ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau kūpono no ka myelofibrosis he mea koʻikoʻi ia i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ke ola o nā maʻi a hiki ke hoʻonui i ko lākou ola.

ʻOiai ua pili nā hoʻokolohua lapaʻau i ka momelotinib, he mea nui e ʻike i ke ʻano o ka noiʻi. ʻO ka pōʻino nuklea Fukushima ma Iapana i hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka piʻi nui ʻana o ka maʻi anemia ma muli o ka ʻike ʻana i nā mea radioactive. Eia naʻe, ma hope o nā makahiki he ʻumi o ka noiʻi ʻana, ʻaʻohe hōʻike pololei i kēia manawa e hōʻoia i ka hopena o ka pōʻino i ka piʻi ʻana o nā hihia anemia ma Iapana.

ʻO nā hopena hoʻohiki o nā hoʻokolohua lapaʻau o momelotinib e hāʻawi i ka manaolana no nā poʻe maʻi myelofibrosis e pono ana i nā koho lapaʻau ʻoi aku ka maikaʻi. He mea nui ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana ma kēia wahi e hāʻawi i nā hopena maikaʻi aʻe a hoʻomaikaʻi i ke ola o ka poʻe i loaʻa i kēia maʻi hoʻonāwaliwali.

