ʻO ka Fantasy Renaissance: Mai ka puka o Baldur 3 a hiki i Coda

I nā makahiki i hala iho nei, ua ʻike hou ʻia ka gonzo high fantasy. ʻO ke kaulana o Critical Role a me nā pāʻani pāʻani pāʻani pāʻani pāʻani maoli, me ka kūleʻa o kahi kiʻiʻoniʻoni Dungeons & Dragons i loaʻa maoli ka mahalo, ua hoʻonohonoho i ke kahua no ka lanakila pahū o Baldur's Gate 3.

Lawe ʻo Baldur's Gate 3 i nā mea pāʻani i kahi huakaʻi hauʻoli ma waena o ka Underdark i ko lākou ʻimi ʻana e hoʻohauʻoli iā Karlach, kahi mea hoʻoweliweli weliweli me kahi pōʻeleʻele i hala. Eia naʻe, ʻaʻole i hoʻopaʻi ʻia nā kiʻi o ka pāʻani e like me ka wā ma mua, e hopena i ka wikiwiki o ka poʻe e ʻimi nei i nā hālāwai aloha.

ʻO ka mea pōmaikaʻi, hiki i ka poʻe pā o ka "bard useless and tall, buff berserker" dynamic ke loaʻa i ka hōʻoluʻolu ma Coda, kahi moʻolelo noʻonoʻo epic i ʻike ʻia no kāna mau hiʻohiʻona nani a me ke kumuhana anti-doomer. I kēia manawa, loaʻa i nā mea aloha ʻo Coda kahi mea e hoʻolauleʻa ai e like me ka mea i kali lōʻihi ʻia i ka moʻo kumu mua e hoʻomaka i kēia pule.

Hāʻawi ʻo Coda i kahi ʻano mea hoʻohiwahiwa, e komo pū ana me kahi bard disillusioned i luhi i nā moʻolelo meʻe maʻamau, kahi hoʻonohonoho e hoʻomanaʻo ana iā Mad Max me nā ʻaoʻao quirky, a me kahi koa e hoʻokomo ana i ka kilokilo i loko o nā veins o kāna unicorn nui. Ua hui pū ka mea kākau ʻo Simon Spurrier a me ka mea pena ʻo Matías Bergara ma Coda, i paʻi mua ʻia ma 2018. Ua hoʻoponopono ka moʻolelo i nā nīnau koʻikoʻi e pili ana i ka hoʻopakele ʻana i ka honua ma o ka manaʻoʻiʻo ʻana i ka poʻe a i ʻole ka hoʻopaʻi ʻana me ka manaʻoʻiʻo makapō i nā koa a me nā kilokilo, ʻoiai e ʻimi ana i ka paʻakikī o ka pilina. .

ʻOiai e hāʻawi ana ʻo Dungeons & Dragons i nā puke kiʻi nani e hoʻoheheʻe i ka poʻe heluhelu i ke ao o ka noʻonoʻo, hōʻike ʻo Coda iā ia iho he ʻike kūʻokoʻa maoli, e hoʻohālikelike ʻia me kahi ʻāpana kiʻi nani i pena ʻia ma ka ʻaoʻao o kahi kaʻa ʻoluʻolu. Mālama ʻo Coda i ke ʻano ʻokoʻa o ka moʻo i ka wā e hoʻomau ana i nā moʻolelo pili o Serka lāua ʻo Hum.

I loko o kēia ʻano noʻonoʻo noʻonoʻo ponoʻī, ʻaʻole pono nā mea pā e hoʻoholo i kahi moʻolelo hoʻokahi e hōʻike ana i kahi wahine monstrous berserker i ke aloha. Hiki iā lākou ke komo i nā hui aloha me Karlach ma Baldur's Gate 3 a huli hou i ka moʻolelo hoihoi o Hum lāua ʻo Serka ma Coda. No ka poʻe e kali nui nei i ka manaʻo o Karlach, ʻo ka hoʻokuʻu ʻana o ka Coda sequel e hāʻawi i kahi hoa e hauʻoli ai i kēia manawa.

