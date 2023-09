Hoʻokomo ʻo Unity i ka uku mahina no ka hoʻokomo ʻana i nā pāʻani, e kiʻi ana i ka hoʻohewa mai nā mea hoʻomohala

Ua hoʻolaha ʻo Unity, ka mīkini pāʻani kaulana ma hope o nā poʻo inoa kaulana e like me Tunic, Cuphead, a me Hollow Knight, i nā loli koʻikoʻi i kāna kumu ʻoihana. E hoʻomaka ana i ka lā 1 o Ianuali, makahiki aʻe, e hoʻolauna ʻo Unity i ka uku o kēlā me kēia mahina no ka hoʻokomo ʻana i nā pāʻani hou, e huki ana i nā ʻōlelo hoʻohewa nui mai ke kaiāulu hoʻomohala.

Ma mua, ua laikini ʻia ʻo Unity i nā mea hoʻomohala e hoʻohana ana i kahi kumu hoʻohālike aliʻi e pili ana i nā pae inoa inoa. Loaʻa ka laikini Unity Personal manuahi i nā mea hoʻomohala me ka loaʻa kālā a i ʻole ke kālā ma lalo o $100k i kēlā me kēia makahiki. Ua koi ʻia ke kau inoa ʻo Unity Plus a hiki i $200k i ka loaʻa kālā, aʻo kahi inoa Unity Pro a i ʻole ma luna aʻe e pono ai no nā mea hou aku.

E hoʻomaka ana mai Ianuali 1, 2024, e manaʻo ʻia nā mea hoʻomohala e uku i ka uku Unity Runtime Fee i kēlā me kēia mahina no ka hoʻokomo pāʻani hou, me ka hoʻokomo hou ʻana a me ka hoʻokomo ʻana i nā polokalamu he nui. E pili ana kēia mau uku i nā poʻo inoa i loaʻa ka $200k a ʻoi aʻe paha i nā mahina he 12 i hala iho nei a loaʻa iā 200k mau mea pāʻani ola ola. E kū ana nā mea kūʻai mai Unity Pro a me Unity Enterprise i nā uku ma hope o ka ʻoi aku o ka loaʻa kālā $1m a me ka paepae hoʻokomo 1m ola.

Hoʻololi nā uku ma muli o ka pae inoa inoa. E uku nā mea hoʻohana Unity Personal i $0.2 no ka hoʻokomo hou ma luna o ka paepae 200k i kēlā me kēia mahina. E uku nā mea kākau inoa Unity Pro a me Enterprise i $0.15 a me $0.125 ma hope o ka hele ʻana i ka laina 1m.

E hoʻopili hou ʻia kēia mau uku i nā pāʻani e kū nei ma ka mākeke e kū ana i ka loaʻa kālā a hoʻokomo i nā paepae. Ua hāpai ʻia nā hopohopo e pili ana i ka hopena o nā hāʻawi pāʻani manuahi, nā demos, nā pūʻolo, a me ka hiki ke uku ʻia no nā hoʻokomo pāʻani pirated. Eia kekahi, hiki i nā loli ke paʻakikī i ka logistic no ka noho ʻana ma luna o nā kahua e like me Game Pass.

ʻO ka pane ʻoihana i hui pū ʻia me ka huhū, ka manaʻoʻiʻo ʻole, a me ka huikau. Ua hōʻike mua kekahi mau mea hoʻomohala i ko lākou manaʻo e hoʻololi i nā mīkini pāʻani. ʻO ka pane i nā hoʻololi o Unity e hāpai i nā hopohopo e pili ana i ke kumukūʻai a me nā hopena logistical no nā mea hoʻomohala indie.

