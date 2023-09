Hoʻokomo ʻo Unity i nā uku hou no nā mea hoʻomohala pāʻani

Ua hoʻolaha aku nei ʻo Unity Technologies i kahi loli nui i kāna ʻano uku no nā mea hoʻomohala pāʻani. E nānā ana ka hui i nā hoʻokomo pāʻani a me nā loaʻa kālā ma ke ʻano o kā lākou Unity Runtime Fee hou. Hoʻokumu ʻia kēia uku ma ka helu o nā manawa i hoʻoiho ʻia kahi pāʻani hoʻokūkū e nā mea hoʻohana. Manaʻo ʻo Unity ʻo ka hoʻopiʻi ʻana i kahi uku hoʻonohonoho mua e hiki ai i nā mea hana ke hoʻomau i nā loaʻa kālā e hoʻomau ʻia mai ka hoʻopili ʻana i nā mea pāʻani, ʻaʻole like me kahi kumu hoʻohālike loaʻa.

Eia naʻe, he mea hopohopo paha kēia uku pāʻani no nā mea hoʻomohala pāʻani e kūʻai aku i nā pāʻani ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa. ʻO ka Unity Runtime Fee he lilo hou ia ma luna o nā uku ʻē aʻe, e like me ka ʻoki ʻana o Steam 30%. Hoʻopili ka ʻōnaehana uku hou i nā pae like ʻole o nā mea hoʻohana Unity:

Unity Personal a me Unity Plus: Nā Devs i hana i $200,000 USD a ʻoi aʻe paha i nā mahina 12 i hala iho nei a loaʻa iā 200,000 mau mea pāʻani ola ola.

Unity Pro a me Unity Enterprise: Nā Devs i hana i $1,000,000 USD a ʻoi aku paha i nā mahina he 12 i hala iho nei a loaʻa iā 1,000,000 ka liʻiliʻi o nā pāʻani ola ola.

E hoʻomaka ana kēia hoʻolālā uku ma Ianuali 1, 2024. Ua wehewehe ʻo Unity ʻaʻole e hoʻohana hou ʻia ka uku hoʻokomo. E uku ʻia no nā hoʻouka hou aʻe ke hiki i nā paepae. Eia naʻe, ʻaʻole e koi ʻia nā pāʻani i kū ʻole i nā paepae a i ʻole kālā kālā. ʻO ka mea nui, e wehe pū ʻo Unity i ka palena kālā makahiki no ka hoʻolālā Unity Personal.

ʻO kekahi hopohopo i hāpai ʻia e nā mea hoʻomohala ʻo ia ka hopena pilikino o ka hoʻokomo ʻana i ka nānā ʻana. ʻAʻole i hāʻawi ʻo Unity i nā kikoʻī kikoʻī e pili ana i ke ʻano o ka hana ʻana. Eia kekahi, ʻo nā pilikia e like me ka helu ʻana i nā kī pāʻani i nā pūʻulu aloha a me ka nānā ʻana i nā hoʻokomo i uku ʻia ma ke alo o nā mana pirated e pono e wehewehe hou.

Me kēia mau uku hou, hiki i nā mea hoʻomohala ke hoʻomaka e noʻonoʻo i nā mea ʻē aʻe e like me ke kumu manuahi a wehe ʻia ʻo Godot Engine. E ʻike ʻia pehea e pane ai ka ʻoihana i nā loli o Unity a inā loaʻa iā lākou kekahi hopena i ka kaulana o ka paepae.

