Hoʻolaha ʻo Unity i nā uku hou no nā hoʻonohonoho pāʻani me ka hoʻohana ʻana i ka Unity Engine

Ua hoʻolaha hou ʻo Unity, kahi kahua hoʻomohala pāʻani alakaʻi e hoʻokō i kahi uku hou no kēlā me kēia pāʻani i hoʻokomo ʻia me ka Unity Engine. E pili ana kēia uku, i ʻike ʻia ʻo ka Unity Runtime Fee, i nā pāʻani i hala i kekahi paepae loaʻa a me ka helu hoʻonohonoho ola i loko o ka makahiki i hala.

ʻOkoʻa nā paepae kikoʻī a me nā uku ma muli o ke ʻano o ka inoa inoa Unity e paʻa ai ka mea hoʻomohala. No nā mea hoʻohana Unity Personal a me Unity Plus, ua hoʻonohonoho ʻia ka paepae loaʻa ma $200,000 i kēlā me kēia makahiki, me ka helu hoʻokomo o ke ola o 200,000. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, loaʻa i nā moʻokāki Unity Pro a me Unity Enterprise ka paepae kiʻekiʻe o $1 miliona i ka loaʻa kālā i kēlā me kēia makahiki a me 1 miliona mau hoʻonohonoho ola.

ʻOkoʻa nā uku no ka ʻoi aku o kēia mau paepae no kēlā me kēia ʻano kau inoa. E uku ʻia nā mea hoʻomohala Unity Personal $0.20 no kēlā me kēia hoʻokomo ʻana ma luna o ka paepae, aʻo nā moʻokāki Unity Enterprise wale nō e uku $0.01 no kēlā me kēia hoʻokomo ma luna o 2 miliona. Loaʻa i nā mea hoʻomohala ma nā mākeke e puka mai ana nā uku hoʻemi, me nā moʻokāki Unity Personal e uku ana i $0.02 no ka hoʻokomo ʻana a me nā moʻokāki Enterprise e uku ana i $0.005 no ka hoʻokomo.

ʻO ka mea nui, pili kēia mau uku i nā pāʻani i kūkulu ʻia ma Unity inā loaʻa lākou i ka loaʻa kālā a hoʻokomo i nā paepae helu. He mea nui e ʻōlelo ʻaʻole pili ka Unity Runtime Fee i nā noi pāʻani ʻole.

Hoʻomaopopo ʻo Unity i ka hoʻokō ʻana i kēia uku ma ka hōʻike ʻana i kēlā me kēia manawa i hoʻoiho ʻia kahi pāʻani, ua hoʻokomo pū ʻia ka Unity Runtime. Ke manaʻoʻiʻo nei ka ʻoihana e mālama ka uku hoʻonohonoho i nā loaʻa kālā mai ka hoʻopili ʻana i nā mea pāʻani no nā mea hana, ʻaʻole like me kahi kumu hoʻohālike loaʻa.

Ma kahi o kēia mau hoʻololi, ua hoʻolaha ʻo Unity i ka hoʻomaha ʻana o kāna papa inoa inoa Unity Plus. E hāʻawi ʻia nā mea kūʻai aku i kēia manawa me kahi manawa e hoʻonui ai i Unity Pro no hoʻokahi makahiki ma ke kumukūʻai Plus.

ʻO ka Unity Engine, i ʻike ʻia no kāna mau hiʻohiʻona hoʻomohala pāʻani pāʻani, e kaena ana i nā piliona o nā hoʻoiho o kēlā me kēia mahina. Ke manaʻo nei kēia hoʻolālā uku hou e kākoʻo i ka ulu mau a me ka hoʻomohala ʻana o nā mea hana pāʻani me ka mālama ʻana i ka pono o ka kaiaola Unity.

