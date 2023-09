ʻO ka hui hou ma waena o ke Kulanui o Limerick a me Dell Technologies e holomua i ka noiʻi maʻi maʻi

Ua hoʻonohonoho ʻia kahi hui hou ma waena o ke Kulanui o Limerick a me Dell Technologies e hoʻololi i ka noiʻi maʻi maʻi a me nā diagnostics me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana-driven solutions. Ke manaʻo nei ka hui ʻana e hoʻonui i nā hiki o ka University of Limerick's Digital Cancer Research Center, ma ke ʻano o ka oncology.

ʻO ka ʻaoʻao koʻikoʻi o kēia hui ʻana, ʻo ia ka hoʻomohala ʻana i kahi platform artificial intelligence (AI) e Dell, i hoʻolālā ʻia no ka Digital Cancer Research Center. Na kēia kahua e hiki i nā kauka ke hāʻawi i ka mālama pono i nā poʻe maʻi me ka lymphoma B-cell ma o ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā manawa maʻi a me ka hoʻonui ʻana i nā koho lapaʻau. Eia hou, e hoʻomaʻamaʻa ia i ka noiʻi wānana a me ka diagnostic, e ʻae i nā mea noiʻi e hana i kahi hōʻike virtual, a i ʻole "māhoe digital," o nā maʻi. E hāʻawi kēia i nā ʻike koʻikoʻi i nā hoʻolālā lapaʻau a kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau pilikino.

Ke nānā nei nā mea noiʻi ma Digital Cancer Research Center i ka noiʻi ʻana i ke kuleana o ka collagen i ka piʻi ʻana o ka maʻi maʻi a me ka laha ʻana i ke kino. Ma ka ʻike ʻana i nā ala e ālai ai i ka collagen, manaʻolana lākou e ʻimi i nā ala hou no ka mālama ʻana i nā maʻi maʻi ma mua o ka metastases.

Ua hōʻike ʻo Polofesa Paul Murray, Luna Hoʻokele o ka Digital Cancer Research Center's Digital Pathology Unit, i ka hoihoi no ka hui hou ʻana, e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻonui i ka ʻike o ka ulu ʻana o ka maʻi kanesa a hoʻomaikaʻi i ka mālama maʻi. Ua hōʻike ʻo Catherine Doyle, Luna Hoʻokele o Dell Technologies Ireland, i ke koʻikoʻi o ke kahua i alakaʻi ʻia e AI i ka hāʻawi ʻana i nā lāʻau lapaʻau pololei a me ka lawe ʻana i ka noiʻi lapaʻau i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe.

Hōʻike kēia hui ʻana i kahi hana nui i mua i ka hakakā ʻana i ka maʻi kanesa, me ka hiki ke hana i kahi hopena hohonu i nā ola lehulehu. Hōʻike ia i ka mana o ka hui pū ʻana ma waena o nā ʻoihana aʻoaʻo a me nā ʻoihana ʻenehana e hoʻokau i ka hana hou i ka mālama olakino.

Nā Puna: Ke Kulanui o Limerick, Dell Technologies