ʻO US Stock Futures hakakā ʻoiai ke kali nei nā mea kālepa i ka hanana Apple a me ka ʻikepili waiwai

Ke kū nei nā ʻoihana kūʻai o ʻAmelika i nā luʻina no ka mālama ʻana o nā mea kālepa ma mua o ka hanana kūʻai aku o Apple a me ka hoʻonui nui a me ka ʻikepili kūʻai kūʻai. Ua hāʻule ka S&P 500 futures i ka 0.2%, ua hāʻule ka Dow Jones Industrial Average futures i ka 0.2%, a ua emi ka Nasdaq 100 futures i ka 0.3%. Ma ka Pōʻakahi, ua piʻi ka Dow Jones Industrial Average i 0.25%, ua hoʻonui ka S&P 500 i 0.67%, a ua loaʻa ka Nasdaq Composite i 1.14%.

Ke kānalua nei nā mea kālepa e hana i nā bets bullish koʻikoʻi ma muli o nā catalysts mākeke e hiki mai ana. ʻOi aku ka kiʻekiʻe o nā ʻāpana o Apple i ka wā e kali ana nā mea hoʻopukapuka i ka hanana kūʻai aku o ka hui, kahi e manaʻo ʻia e hōʻike ʻia nā iPhones hou. Loaʻa i ka hanana ka hopena nui i ka mākeke. Ma kahi o ka hanana o Apple, e hoʻāʻo ʻia ka makemake no nā ʻenehana ʻenehana nui me ka papa inoa o $ 50 biliona o ARM ma New York. Ua hoʻopaʻa ʻia ka IPO e 10 mau manawa, e hōʻike ana i kahi koi hoʻohiki e hiki ke alakaʻi i kahi hoʻoponopono hou o ke kumukūʻai IPO.

ʻO kekahi kumu e pili ana i ka manaʻo o ka mākeke, ʻo ia ka hōʻailona hōʻaiʻē US 10-makahiki, kahi kokoke i ko lākou kiʻekiʻe kiʻekiʻe mai ka makahiki 2008. Ke nānā pono nei nā mea kālepa i nā mea hou o ka hoʻokele waiwai, me ka hōʻike hōʻike kumukūʻai o nā mea kūʻai aku no ʻAukake a me ʻAukake a me nā helu kūʻai kūʻai. E pili ana kēia ʻikepili i ke kaʻina hana hoʻoholo a ka Federal Reserve i kā lākou kūkākūkā kulekele e hiki mai ana. ʻOiai nā pilikia, ua hoʻolaʻa ʻia ka Federal Reserve no ka hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻokele waiwai, ʻoiai ʻo ka loaʻa ʻana o ka 2% inflation i makemake ʻia e lawe i ka manawa.

Ma keʻano holoʻokoʻa, e hōʻike ana kēia pule i ke kuhikuhi o nā mākeke kaulike US, e pili ana i ka hopena o nā hanana e hiki mai ana a me nā ʻikepili waiwai.

Nā kumuwaiwai: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management