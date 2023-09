Hoʻolālā Hui: Hoʻohui ʻelua mau ʻoihana hoʻokele waiwai ʻōiwi maoli

Ua hui pū ʻelua mau ʻoihana hoʻokele waiwai maoli, ʻo Compound a me Alternativ Wealth, e hana i ka Compound Planning, kahi keʻena ʻohana kikohoʻe e mālama ana i nā ʻoihana, ʻoihana, a me nā mea hoʻomaha. Me ka ʻoi aku o $1.2 biliona i nā waiwai ma lalo o ka hoʻokele a me kahi hui o nā kānaka ʻoi aku ma mua o 50 ma waena o US, manaʻo ka hui hou e hoʻolako i kahi hui piha o nā lawelawe ʻōlelo aʻoaʻo kālā a me ka ʻauhau.

Ua loaʻa iā Compound a me Alternativ Wealth ke kākoʻo mai nā ʻoihana ʻoihana ʻoihana, me ka hoʻonui ʻana o Compound i ka huina o $ 37 miliona ma ke kālā, me kahi $ 25 miliona Series B i ka mahina o Nowemapa. Ua pani ʻo Alternativ i kahi pōʻai kālā $ 10 miliona i Iune. Ma ka hoʻohui ʻana i kā lākou ʻike a me nā kumuwaiwai, hiki i ka Compound Planning ke hāʻawi i nā ʻōlelo aʻo kālā i hoʻolaʻa ʻia, nā lawelawe ʻauhau, nā hoʻopukapuka ʻē aʻe, nā hana concierge, a me kahi interface dashboard digital.

ʻO ka hihiʻo no ka Compound Planning ʻo ia ka lilo ʻana i "Apple of wealth management," e hāʻawi ana i kahi hopena maʻalahi a maʻalahi no nā ʻoihana ʻenehana e hoʻokele i kā lākou waiwai pilikino. Ua ʻōlelo ʻo Jordan Gonen, ka mea nāna i hoʻokumu a me ka Luna Nui o Compound, ʻo ka pahuhopu ka hoʻopau ʻana i nā hopohopo kālā i hiki i nā poʻe ke nānā aku i nā mea nui i ko lākou ola.

ʻO Christian Haigh, ka Luna Nui o Alternativ ma mua, e lawe i ke kuleana o CEO no ka hui hui. Manaʻo ʻo Haigh i ka hui ʻana e hiki ai iā lākou ke kākoʻo maikaʻi i kā lākou mau ʻōlelo aʻoaʻo kālā a, ʻoi aku ka mea nui, e hāʻawi i kahi ʻike kālā, ʻauhau, a me ka hoʻolālā kālā. E hoʻololi ʻo Gonen i kahi kūlana koʻikoʻi, e hāʻawi i ke kākoʻo i ka wā o ka hoʻohui ʻana o nā ʻoihana ʻelua a me ka hoʻokele ʻana i nā hoʻolālā hoʻolālā e hiki mai ana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hui ʻana o Compound a me Alternativ Wealth i loko o ka Compound Planning e hōʻike ana i kahi pae koʻikoʻi i mua i ka helu helu o ka hoʻokele waiwai. Me ka manaʻo nui i ka hāʻawi ʻana i nā lawelawe holoʻokoʻa i kūpono i nā pono o ka poʻe ʻoihana, ʻoihana, a me nā mea hoʻomaha, manaʻo ka hui hou e hoʻololi i ka ʻoihana a hoʻonui i ka ʻike o ka mea kūʻai aku.

