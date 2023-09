Kūʻai ka mea hōʻike TV i ka tikika papa mua e ʻike ʻaʻole i loaʻa ka papa mua

ʻO Phil Steele ka mea hōʻike TV Welsh i loaʻa iā ia iho i loko o kahi pilikia leʻaleʻa i kona kūʻai ʻana i kahi tiketi kaʻaahi papa mua no kahi huakaʻi mai Cardiff, ʻike wale ʻo ia ʻaʻohe ʻāpana papa mua o ke kaʻaahi āna i kau ai. ʻO Steele, he mea pāʻani pīpeku ʻoihana kahiko a he mea hoʻolaha lekiō kaulana a me ka haʻi haʻi haʻuki, ua hele ʻo ia e hoʻokipa i kahi pāʻina ma kahi kokoke i Llandudno i kona hoʻoholo ʻana e splurge ma luna o kahi noho papa mua me ka hoʻohana ʻana i ka polokalamu Trainline.

I ke kau ʻana i ke kaʻaahi, ua ʻike koke ʻo Steele ʻaʻohe papa mua o ka lawelawe āna i koho ai. Ua hoʻohālikelike ʻo ia i kāna ʻike i ke kūʻai ʻana i kahi TV nui aʻe e ʻike ai he liʻiliʻi loa ia ma ke kino. Ua manaʻolana ʻo Steele e loaʻa kahi noho mālie a ʻoluʻolu e hana ai i kāna huakaʻi, ʻo ia ke kumu i koho ai ʻo ia i kahi noho papa mua.

Ma muli o ko Steele kūlana kumu ma ke ʻano he kumu a me kona akamai i ka ʻakaʻaka, ua kaulana ʻo ia ma hope o ka ʻōlelo ʻaina ahiahi ma Wales. ʻO kāna ʻike i ke aʻo ʻana i nā haumāna me nā pilikia o ke aʻo ʻana ma ke awāwa Rhymney ua hāʻawi iā ia i nā mea waiwai e hoʻokipa ai i ka poʻe. ʻOiai ʻo ka hui ʻana, ua like ʻo Steele e lawe i ke kūlana me ka haʻi ʻana i kāna moʻolelo ma ka pūnaewele media.

I ka pane ʻana i kāna pou, ua manaʻo kekahi kanaka e hoʻohana i ka polokalamu Transport for Wales no nā puke e hiki mai ana no ka mea e hāʻawi ana i ka ʻike pololei i nā lawelawe i loaʻa. Ua hōʻoiaʻiʻo naʻe ka Trainline iā Steele e loaʻa iā ia kahi uku no ka hapa papa mua o kāna tikiki. Wahi a ka pūnaewele Transport for Wales, loaʻa nā hale papa mua ma kā lākou lawelawe mua e hana ana ma waena o Holyhead a me Cardiff.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻole i like ka nani o ka huakaʻi a Phil Steele e like me kāna i manaʻo ai, ua hāʻawi maoli ia i kahi manawa māmā a me kahi hoʻomanaʻo e nānā pālua i ka loaʻa ʻana o nā pono ma mua o ke kūʻai ʻana i tiketi.

Sources:

– ʻAʻohe.