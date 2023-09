Manaʻo ʻo TUI Group e hoʻololi i ka hapa nui o nā puke i ka TUI App

Ua hoʻonoho ʻo TUI Group, ka mea hoʻokele huakaʻi huakaʻi hoʻomaha nui loa ma ʻEulopa, i kahi pahuhopu lōʻihi e hoʻololi i ʻoi aku ma mua o 50% o kāna mau puke i kāna TUI App. I kēia manawa, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka 10% o kāna kūʻai ʻana ma nā mākeke nui e like me UK a me Kelemānia. Manaʻo ʻo TUI Group CEO Sebastian Ebel ʻo ka hoʻololi ʻana i ka app i kahi hale kūʻai hoʻokahi no ka huakaʻi e kōkua i ka hōʻemi ʻana i nā kumukūʻai e pili ana i nā ala kūʻai hana e like me Google a hoʻonui i nā puke hou ma o nā mea kūʻai kūpaʻa.

No ka hoʻokō ʻana i kēia pahuhopu, ua kālele ʻo TUI i ka hoʻololi kikohoʻe me kāna mau ʻoihana huakaʻi brick-a-mortar. Ua hoʻokumu ka hui i nā kahua TUI hou kahi e kūʻai aku ai i kahi noho kūʻokoʻa, nā huakaʻi, a me nā hana. ʻO ka polokalamu TUI, i ʻike ʻia ʻo TUI Digital Assistant, hiki i ka poʻe mākaʻikaʻi ke ʻimi, hoʻolālā, a puke i nā ʻano āpau o kā lākou hoʻomaha, me nā mokulele, nā hale noho, nā ʻike, a me nā pūʻolo hoʻomaha.

Manaʻo pū ʻo TUI e hoʻonui ma mua o kāna mau makana lā a me kahakai. Ke hoʻoikaika nei ʻo ia i kēia mau ʻano hoʻomaha no nā makahiki he 50 i hala iho nei a ke ʻimi nei ʻo ia i nā wahi hou e like me nā huakaʻi kūlanakauhale. Ua ʻike ka hui i ka nui o ka noi no nā ʻike huakaʻi kūlanakauhale, me Barcelona, ​​​​Roma, a me Milan ʻo ia nā wahi kiʻekiʻe ʻekolu. Ua hoʻokomo pū ʻo TUI Musement, ka māhele huakaʻi a me nā hana o ka hui i nā ʻike hōʻailona e like me TUI Collections e loaʻa ai ka mana maikaʻi ma luna o ka maikaʻi a me ka lawe ʻana.

Ke alakaʻi nei ka mākeke Nordic i ka huakaʻi kikohoʻe a TUI, me ka ʻaneʻane e kūʻai ʻia ana ma ka pūnaewele. ʻO ka hoʻolālā kikohoʻe a TUI ma ka ʻāina ʻo Nordic e kau ana i ka manaʻo nui i nā wahi kikowaena a me nā wahi kaiapuni i loko o nā hōkele, a me nā ʻike pili i ka hana e hoʻokō i nā makemake o nā huakaʻi Nordic.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka pahuhopu o TUI Group e hoʻololi i ka hapa nui o nā puke i kāna app e hōʻike ana i kona kūpaʻa i ka hoʻololi kikohoʻe a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike mea kūʻai aku. Ma ka hāʻawi ʻana i kahi hale kūʻai hoʻokahi no ka huakaʻi a me ka hoʻonui ʻana i kāna mau huahana huahana, manaʻo ʻo TUI e hoʻokūkū me nā mea pāʻani ʻoihana huakaʻi pūnaewele ʻē aʻe ma ka lewa a hōʻoia i ka loaʻa kālā lōʻihi.

Nā Puna: Skift