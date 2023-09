Manaʻo ʻo TUI Group e hoʻololi ma luna o 50% o nā puke i ka TUI App

Ua hoʻonohonoho ʻo TUI Group, ka mea hoʻokele huakaʻi huakaʻi hoʻomaha nui loa o ʻEulopa, i ka pahuhopu e hoʻololi ma mua o 50% o kāna mau puke i kāna TUI App. I kēia manawa, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka 10% o kāna kūʻai ʻana ma nā mākeke nui e like me UK a me Kelemānia. Makemake ʻo TUI Group CEO Sebastian Ebel e hoʻololi i ka app i kahi hale kūʻai huakaʻi hoʻokahi, e hōʻemi ana i nā kumukūʻai e pili ana i nā ala kūʻai kūʻai hana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā puke hou ma o nā mea kūʻai kūpaʻa.

ʻO ka TUI app, i ʻike ʻia ʻo TUI Digital Assistant, i hoʻomaka mua ʻia ma 2014 ma ke ʻano he mea kamaʻilio no nā mea kūʻai. I kēia manawa, hiki i ka poʻe mākaʻikaʻi ke ʻimi, hoʻolālā, a hoʻopaʻa i nā ʻano āpau o kā lākou hoʻomaha, me nā mokulele, nā hale noho, nā ʻike, a me nā pūʻolo hoʻomaha. Hāʻawi pū ʻo TUI i kahi noho kūʻokoʻa a me nā puke huakaʻi a me nā hana ma kāna mau kahua.

ʻOiai ka nānā ʻana i ka app TUI, e hoʻomau ka ʻoihana i ka hāʻawi ʻana i nā polokalamu ʻokoʻa e like me TUI Blue no nā pilina a me nā lawelawe kikoʻī o ka hōkele. ʻO 80% o nā malihini hoʻomaha pūʻolo TUI i hoʻoiho a hoʻohana i ka polokalamu TUI nui.

Ma ka mākeke Nordic, ua ʻike ʻo TUI i ka ulu nui ʻana o nā puke noho kūʻokoʻa, me 80% o nā puke i hana ʻia e nā mea kūʻai aku ʻaʻole i hele pū me TUI. Ua hōʻike pū ʻia kēia mākeke i ka hoihoi nui i ka launa pū ʻana a me nā wahi kaiāulu i loko o nā hōkele o TUI, a me nā ʻike e pili ana i ka hana a me nā hana haʻuki.

Ke hoʻonui nei ʻo TUI ma mua o kāna mau makana lā a me ke kahakai a hele i nā wahi kūlanakauhale. Ua ʻike ʻia nā ʻike huakaʻi i ke kūlanakauhale, e like me nā huakaʻi kahakai, i ka piʻi ʻana o ka makemake, a ua ʻike ʻo TUI Collections ma nā wahi kūlanakauhale i ka piʻi ʻana o 90% o nā puke. ʻO TUI Musement, ka māhele huakaʻi a me nā hana o ka hui, ke hoʻopukapuka nei i nā ʻike hōʻailona a me nā pilina e hoʻonui ai i kāna mau makana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ua kālele ʻo TUI Group i ka hoʻololi kikohoʻe a me ka hoʻokūkū me nā ʻoihana huakaʻi pūnaewele ʻē aʻe. Me kāna pahuhopu nui e hoʻololi ma luna o 50% o nā puke i kāna TUI App, manaʻo ka ʻoihana e hoʻomāmā i ke kaʻina hana, hoʻemi i nā kumukūʻai, a hoʻonui i ka hilinaʻi o ka mea kūʻai aku.

Nā Puna: Skift