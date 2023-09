Ua hōʻike ʻia ka lā hoʻomaka a me nā kikoʻī kikoʻī

By

Ua hoʻolaha aku nei ʻo Sega i ka lā hoʻomaka no kā lākou pāʻani i manaʻo nui ʻia, Total War Pharaoh. E loaʻa ana ka pāʻani ma ke ʻano he hoʻoiho kikohoʻe ma ka lā 11 ʻOkakopa, me kahi paʻi kino holo liʻiliʻi e hoʻokuʻu ana ma ʻEulopa ma 23 ʻOkakopa.

ʻO Total War Pharaoh, i hoʻomohala ʻia e Creative Assembly's Total War: Troy studio, hoʻihoʻi i nā mea pāʻani i nā lā make o ka Bronze Age. Hoʻokumu ka pāʻani i nā kaua ikaika ma waena o ko ʻAigupita, ka Heta, a me ka poʻe enigmatic Sea People.

Ua wehewehe ʻia ma ke ʻano he mea hoʻohui i noʻonoʻo ʻia a me ka understated i ka pūʻulu Total War, hāʻawi ʻo Total War Pharaoh i kahi pana pololei o ka mōʻaukala kahiko o ʻAigupita. ʻOiai ke lawe ʻia nei kekahi mau ʻokoʻa noʻonoʻo i ka nele o ka ʻikepili mōʻaukala, hoʻohiki ka pāʻani e hoʻomāʻona i ka makewai o nā mea pāʻani no ka pololei o ka mōʻaukala.

ʻO nā mea pāʻani e kauoha mua i ka pāʻani e loaʻa ka pōmaikaʻi hou o ka hopena pule mai ka Pōʻalima 29 o Kepakemapa a i ka Pōʻakahi 2nd ʻOkakopa. Hoʻohui ʻia, hele mai nā kauoha mua me nā ʻeke hoʻonaninani hou a me nā bonus ʻē aʻe.

No ka poʻe e leʻaleʻa i nā mea ʻokoʻa, ʻo ka paʻi kino o Total War Pharaoh e hoʻokomo i kahi palapala honua, e hoʻohui i kahi manaʻo o ke kaiapuni i ka ʻike pāʻani.

ʻO ka holoʻokoʻa, ke hoʻolālā nei ʻo Total War Pharaoh i mea hoʻohui hoihoi i ka franchise Total War. Me kona nānā ʻana i ka honua kahiko a me kāna pāʻani mōʻaukala hoihoi, ʻoiaʻiʻo ka pāʻani e hopu i ka poʻe hoihoi hoʻolālā a me ka poʻe moʻolelo.

