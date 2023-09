Ke Kaua Nui: Hāʻawi ʻo Paraʻo i nā Mechanics Hoʻohauʻoli hou i ka Formula Familiar

Ua hoʻokuʻu ʻo Total War, kahi moʻolelo pāʻani kaulana, i kāna ʻāpana hou loa, Total War: Pharaoh. ʻOiai ka loaʻa ʻana o ka luhi o ka Total War ma muli o ka nui o nā hoʻomaʻamaʻa o ka pāʻani i nā makahiki he 20 i hala iho nei, Total War: Ua hoʻokō ʻo Paraʻo e hoʻāla hou i ka hauʻoli. Hoʻomohala ʻia e Creative Assembly's Sophia studio, hāʻawi ka pāʻani i kahi ʻike pahi kaua-a-kamaʻa maʻamau me kahi wili hou a hoihoi.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o Total War: ʻO Paraʻo ka mīkini hoʻolaha ākea. Hoʻokomo ka pāʻani i kahi pae hou o ka paʻakikī me ka hoʻokomo ʻana i nā outposts. Ke hana nei kēia mau outpost ma ke ʻano he hale kūkulu hale hou, e hāʻawi ana i nā mea pāʻani me nā koho hoʻolālā hou aʻe i ka wā e hoʻomohala ai i kā lākou mau wahi. Hōʻike kēia ʻāpana o ka granularity i ka honua ma mua o ka ʻoihana kahi i hoʻopuni ai nā kauhale i nā kūlanakauhale, a ua kau ʻia nā kūlanakauhale a puni nā kūlanakauhale. ʻO ka hoʻokomo ʻana i nā outposts e ʻae no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā wahi, e hoʻonui ai i ka hana maʻamau gameplay.

Ma waho aʻe o ka Nile, Total War: Hoʻonui ʻo Paraʻo i kāna wahi pāʻani e hoʻokomo i ka ʻāina mōʻaukala o Napata, ka Levant, a me ka ʻāpana Hema-Waena o Anatolia. Eia nō naʻe, ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia nā wahi e like me ka ʻĀkau a me ke Komohana o Turkey i kēia manawa akā he koʻikoʻi koʻikoʻi i ka pāʻani e like me nā wahi i hoʻomaka ai ka poʻe kai i kā lākou hoʻouka kaua.

ʻO ka pahuhopu nui o ka pāʻani no nā mea pāʻani e lilo i Paraʻo o ʻAigupita a i ʻole ke Aliʻi Nui o ka Heta. Pono nā aliʻi e hōʻiliʻili i ka pono, kahi waiwai i hana ʻia ma o ka mālama ʻana i nā ʻāina kumu, ke kūkulu ʻana i nā hale kikoʻī, a me ka hoʻoholo ʻana i nā Kauoha Aliʻi. Ke loaʻa ka pono kūpono, hiki i nā aliʻi ke hoʻokūkū i ke alakaʻi o kēia manawa i ke kaua kīwila, hiki ke kū i nā mea hoʻokūkū ʻē aʻe. ʻO ka lilo ʻana i aliʻi he hoʻomaka wale nō, ʻoiai e hoʻomau nā mea pāʻani e hōʻiliʻili i nā mana aliʻi a kūkulu i kā lākou Kahiko Hoʻoilina, e hoʻohālike ana i nā aliʻi nui o ka wā i hala.

Ke Kaua Nui: Hoʻolauna ʻo Paraʻo i kahi ʻōnaehana hoʻokolokolo aliʻi hoʻohiwahiwa, e hāʻawi ana i nā kūlana he nui me nā mana kūʻokoʻa. Hiki i nā mea pāʻani ke launa pū me kēia mau lālā o ke aloaliʻi, e ʻimi i ke aloha a i ʻole e hoʻolālā kūʻē iā lākou. ʻO ke kūkulu ʻana i nā pilina me nā lālā hiki ke hāʻawi i ke komo ʻana i nā ʻāpana kūikawā a i ʻole ke alakaʻi i ka blackmail a me nā hoʻoweliweli e loaʻa ai ka mana. Hoʻohui ka hoʻoikaika ʻana o ka pā hale i ka hohonu a me ka ʻoluʻolu i ka pāʻani.

Ke Kaua Nui: Hoʻoulu hou ʻo Paraʻo i ka pūʻulu Total War me kāna mau mīkini kūʻokoʻa a me ke ala hōʻoluʻolu. Inā paha he mea aloha lōʻihi a he mea hou paha ʻoe i ka moʻo, hoʻohiki kēia pāʻani i kahi ʻike hoihoi a immersive.

Sources:

- Ke kaua holoʻokoʻa: Nā kiʻi nānā mua ʻo Paraʻo.