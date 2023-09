He alakaʻi piha i nā USB Hubs: ʻO nā hoa kikohoʻe kūpono loa

ʻO nā hub USB he mau mea maʻalahi e hele mai i nā ʻano like ʻole e hoʻokō i nā pono kikoʻī. Inā ʻoe e neʻe mau ana a i ʻole e koi i nā mana wikiwiki no ka koi ʻana i nā hana, aia kahi hub USB ma laila no ʻoe. ʻOkoʻa kēia mau hubs i ka nui, ka wikiwiki, a me nā hiʻohiʻona, e hāʻawi ana i kahi ākea o nā koho e hoʻokō i kāu mau koi kūikawā.

Ma kēia alakaʻi piha, e ʻimi mākou i ka honua o nā hub USB a hoʻolauna iā ʻoe i kahi koho o nā koho kiʻekiʻe loa i loaʻa ma ka pūnaewele. ʻAʻole kēia mau hubs he mea hoʻohui wale nō; he mau hoa kikohoʻe lākou i hoʻolālā ʻia e maʻalahi i kou ola a hoʻomaikaʻi i ka hoʻokele ʻana i kāu hāmeʻa. E noʻonoʻo mākou i kā lākou mau hiʻohiʻona, nā pōmaikaʻi, a me nā noi honua maoli, e kōkua ana iā ʻoe e ʻimi i ka hub USB kūpono e hoʻohui pono me kāu ʻano nohona kikohoʻe.

ʻO Portronics Mport 31 USB Hub

ʻO ka Portronics Mport 31 USB Hub kahi hub maʻalahi e hāʻawi ana i ʻehā mau port USB hou i loko o ka mea hoʻokahi. Me kahi port USB 3.0 no ka hoʻoili ʻikepili wikiwiki a me ʻekolu mau awa USB 2.0, lilo ka multitasking i mea maʻalahi. He kūpono ia me nā mea like ʻole e like me nā kīpē a me nā ʻiole, a hiki pū me kahi palapala hōʻoia 1 makahiki no ka maluhia o ka noʻonoʻo. Inā makemake ʻoe i nā awa USB ʻē aʻe no kāu kamepiula a i ʻole PC, ua uhi ʻia kēia hub.

hoakaka:

Brand: Portronics

Kākau: Kākau

Ikepili Lako: USB

Nā Mea Pono: Papa, Laptops, Desktops

Huina Awa USB: 4

ʻO Zebronics ZEB-90HB USB Hub

He mea hana ka Zebronics ZEB-90HB USB Hub no ka hoʻonui ʻana i kāu mau koho pili. Me nā awa USB 2.0 ʻehā a me ke kaula 50 kenimika, kūpono ia me nā laptops, nā PC, a me nā MacBook. ʻO kāna hoʻolālā nui ʻeke e kūpono ia no ka hoʻohana ma ka hele. ʻOiai e hana ana ma ka USB 2.0 wikiwiki, e kaupalena ana i kona hiki ke hoʻoili ʻikepili, hāʻawi ia i ka maʻalahi a me ka hana plug-and-play. He mea kōkua ia no ka poʻe makemake i nā awa USB ʻē aʻe i ka wā e hele ana.

hoakaka:

Kaumaha: Zebronics

Helu:'Aleʻele

Ikepili Lako: USB

Hiʻona Kūikawā: Pākuʻi a pāʻani

Nā polokalamu kūpono: Laptops, Desktops

Kuantum 4 Port USB Hub

ʻO ka Quantum 4 Port USB Hub (QHM7532) kāu hoa hana, e hāʻawi ana i ka pilina paʻa ʻole no nā polokalamu he nui. Me hoʻokahi port USB 3.0 a me ʻekolu mau awa USB 2.0, hiki iā ʻoe ke hoʻohui i nā polokalamu USB ʻehā i ka manawa like. Hiki i ka slot USB 3.0 ke hoʻololi i ka ʻikepili wikiwiki ma 5Gbps, kūpono no ka hoʻoili faila wikiwiki. He kūpono ia me nā mea like me nā kī kī, nā ʻiole, a me nā penikala peni. Hoʻohui ʻia, hele mai ia me kahi palapala hōʻoia no 1 makahiki no ka maluhia o ka noʻonoʻo.

hoakaka:

Brand: Quantum

Helu:'Aleʻele

ʻIkepili Lako: USB, USB 3.0, USB 2.0

Puna: ʻAʻole hāʻawi ka ʻatikala kumu i nā URL no nā kumu.

Nā wehewehena:

Hub USB: ʻO kahi hub USB kahi mea e hoʻonui ai i hoʻokahi awa USB i nā awa he nui, e ʻae iā ʻoe e hoʻohui i nā polokalamu USB hou aʻe i kāu kamepiula a i ʻole kamepiula.

USB3.0: ʻIke pū ʻia ʻo SuperSpeed ​​​​USB, ʻo USB 3.0 ke kolu o ka loiloi nui o ka Universal Serial Bus standard, e hāʻawi ana i ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili i hoʻohālikelike ʻia i kona mau mua.

USB2.0: ʻO USB 2.0 ka lua o ka loiloi nui o ka Universal Serial Bus standard, e hāʻawi ana i ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana i ka ʻikepili i hoʻohālikelike ʻia me USB 3.0.