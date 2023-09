ʻO ka iPhone 15 Series e hiki mai ana e loaʻa i nā hoʻonui nui

Hoʻomaka ʻo Apple e hoʻolauna i kāna iPhone 15 lineup ma Kepakemapa 12, me nā lono e hōʻike ana e hōʻike ʻia nā hiʻohiʻona iPhone ʻehā i kēia makahiki. ʻO ka vanilla iPhone 15 a me iPhone 15 Plus ke kūʻai ʻia e like me ka makahiki i hala a loaʻa paha kahi piʻi kumu kūʻai marginal, aʻo ka iPhone 15 Pro Max e manaʻo ʻia e ʻike i ke kumukūʻai kiʻekiʻe loa i hoʻohālikelike ʻia i ke kumu hoʻohālike.

OpenAI e hoʻokipa i ka ʻaha kūkā hoʻomohala inaugural i Nowemapa

ʻO OpenAI, ka mea nāna i hoʻokumu i ka chatbot AI kaulana ʻo ChatGPT, e hoʻokipa ana i kāna hālāwai hoʻomohala mua ma Kapalakiko i ka lā 6 Nowemapa. E hāʻawi ka ʻaha kūkā i ka hele ʻana i loko o ke kanaka a me nā koho live-streaming no nā mea hoʻomohala e komo pū me ka hui.

Hoʻololi ʻo Clubhouse i ka App Messaging Audio

ʻO ka platform leo Social Clubhouse, ka mea i kaulana i ka wā o ka maʻi maʻi akā ua ʻike i ka emi ʻana, ke hoʻi mai nei ma ke ʻano he leka uila. Me ka hoʻonui hou ʻana, manaʻo ʻo Clubhouse e ʻoi aku ka pilikanaka a ʻokoʻa hoʻi i hoʻohālikelike ʻia me nā polokalamu leka uila ʻē aʻe, e hāʻawi ana i kahi ʻike pili a me ka immersive.

Hoʻokumu ʻo MediaTek i ka chipset 3nm me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana a TSMC

Ua hoʻomohala ka mea hana chipset alakaʻi ʻo MediaTek i kāna chip 3-nanometer (nm) mua me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana kaʻina hana kiʻekiʻe o Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka i ka makahiki 2024 ma ke ʻano o ka MediaTek Dimensity flagship chipset series, ua hoʻohiki kēia chipset hou i ka hoʻomaikaʻi ʻana a me ka hana.

Hoʻolaha ʻo Tecno i ka SPARK 10 Pro Moon Explore Edition

Ua hoʻokuʻu ʻo Tecno i ke kelepona ʻo Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition ma India, e hoʻomaikaʻi ana iā ISRO's Chandrayaan 3 moon mission. Me ka hoʻolālā ʻili keʻokeʻo a ʻeleʻele ʻelua-leo i hoʻoulu ʻia e ka ili o ka mahina, ua hōʻike ʻia kēia hāmeʻa i ka ʻili silicone-friendly eco-friendly hope a ua hoʻolauna mua ʻia ʻo Tecno Magic Skin Edition i nā mākeke honua.

ʻO ke kumu kūʻai no ka PlayStation Plus ma India

Ua hoʻolaha hou ʻo Sony e hoʻonui ana i nā kumukūʻai o kāna mau hoʻolālā makahiki PlayStation Plus i mea e hāʻawi ai i nā pāʻani kiʻekiʻe a me nā pono hou aku i nā mea kākau inoa. Ua helu ʻia nā kumukūʻai kūhelu no India ma ka pūnaewele PlayStation, e hōʻike ana i ka piʻi ʻana o kahi kokoke i Rs 2,000. Hāʻawi ʻo PlayStation Plus i ke komo ʻana i nā pāʻani manuahi, nā hoʻāʻo, a me nā uku kūʻai kūʻai kūʻokoʻa i kāna poʻe kākau inoa, e like me ka Xbox Game Pass.

Sources:

- [Kumu 1]

- [Kumu 2]

- [Kumu 3]

- [Kumu 4]

- [Kumu 5]

- [Kumu 6]