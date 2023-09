Nā pilikia hana PC a Starfield: No ke aha e pono ai ka hoʻonui

ʻO Starfield, ka pāʻani i manaʻo nui ʻia mai ka mea hoʻomohala ʻo Bethesda, ua hoʻokuʻu ʻia ma ka Xbox Series X / S a me PC ma Kepakemapa 6. ʻOiai ua hoʻokipa maikaʻi ʻia ka pāʻani e nā mea pāʻani, ua ʻike kekahi mau mea hoʻohana PC i ka hana hoʻohaʻahaʻa. Ma kahi ninaninau me Bloomberg Technology, ua ʻōlelo ʻo Todd Howard, ke alakaʻi o Starfield, e pono paha ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā lako PC e hauʻoli piha i ka pāʻani.

I ka nīnau ʻana i ke kumu i hoʻopaʻa ʻole ʻia ai ka pāʻani no PC, ua pane ʻo Howard, "Ua hoʻomaikaʻi mākou i ka pāʻani no PC. Ke holo nui nei. He pāʻani PC hou ia. Hoʻoikaika maoli mākou i ka ʻenehana, no laila pono ʻoe e hoʻomaikaʻi i kāu PC no kēia pāʻani.

ʻOiai ua hoʻomaikaʻi kekahi mau mea pā iā Starfield, ua hōʻike kekahi i ka huhū me kāna hana ma PC. Hoʻopili nā hoʻopiʻi i nā pilikia me nā liʻiliʻi liʻiliʻi e koi ana i ka hoʻouka ʻana i nā pale a ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia ka pāʻani. Ua hoʻopuka ʻia kēia mau ʻeha ma nā paepae e like me YouTube a me Twitter.

ʻOiai hiki ke hoʻonāukiuki i ka wā e hāʻule ai ka PC i ka holo ʻana i nā pāʻani hou loa, he ʻāpana ia o ke ʻano o ka ʻenehana. Manaʻo ʻo Bethesda i nā lako kikoʻī no ka hana maikaʻi loa, me ka AMD Ryzen 5 2600X a i ʻole Intel Core i7-6800K kaʻina, kahi AMD Radeon RX 5700 a i ʻole NVIDIA GeForce 1070 Ti kāleka kiʻi, a me 16 GB o RAM. Eia naʻe, ʻaʻole hiki ke hoʻokō i kēia mau koi liʻiliʻi i ka hana maikaʻi loa no kahi pāʻani CPU-intensive e like me Starfield.

ʻO ka mea hope loa, ʻo ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka lako PC kahi koho pilikino no nā mea pāʻani e makemake e ʻike i nā pāʻani e like me Starfield i kā lākou maikaʻi loa. ʻOiai paha e pili ana i kahi hoʻopukapuka kālā, he hana maʻamau ia i ke kaiāulu pāʻani e hoʻomaikaʻi i ka ʻenehana i kēlā me kēia manawa.

Sources:

- Nīnauele ʻenehana ʻo Bloomberg me Todd Howard