No ke aha i loaʻa ʻole ai nā kaʻa kaʻa ʻo Starfield, Wahi a Todd Howard

Ma kahi kamaʻilio hou ʻana me Bloomberg, ʻo Todd Howard, ke alakaʻi hoʻomohala ma Bethesda Game Studios, e hoʻomālamalama i ke kumu o ka loaʻa ʻole o nā mea pāʻani i nā kaʻa honua i ka pāʻani i manaʻo nui ʻia, ʻo Starfield. I ka nīnau ʻia ʻana e pili ana i nā kaʻa, ua ʻae ʻo Howard i ka makemake o ia koho akā ua wehewehe ʻo ka nele o nā kaʻa ʻāina he hoʻoholo noʻonoʻo e mālama i ka mana o ka ʻike ʻimi.

Ua ʻōlelo ʻo Howard, ʻo ka hoʻokō ʻana i nā kaʻa e hopena nui i ka dynamics pāʻani i ka wā e pae ai nā mea pāʻani ma nā honua ma hope o ka hele ʻana i waho. Ma ka kaupalena ʻana i nā mea pāʻani i ka mākaʻikaʻi wāwae, hiki i nā mea hoʻomohala ke hōʻoia i kahi ʻike curated ʻoi aʻe a mālama i ka pacing o ka pāʻani. Ua hoʻohui ʻo Howard, "E ʻae iā mākou, no nā mea pāʻani, e hana i kahi ʻike kahi e ʻike ai mākou i ka wikiwiki o kā lākou ʻike ʻana i nā mea."

ʻOiai ʻaʻole hiki ke loaʻa nā kaʻa ʻāina ma Starfield, ua hōʻoiaʻiʻo ʻo Howard i nā mea pāʻani aia nā ʻano mechanics traversal ʻē aʻe ma kahi. Me nā moku ākea hiki ke hoʻohana ʻia, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻohana i nā jetpacks e hoʻomaikaʻi i ka neʻe ʻana a hoʻoikaika i nā ala lōʻihi.

ʻOiai ʻaʻole hiki ke hoʻokomo ʻia ke kākoʻo mana no nā kaʻa ʻāina ma Starfield, hiki i nā mods unofficial i hana ʻia e nā mea pā e hoʻokomo iā lākou i ka pāʻani. Ua hoʻoikaika ikaika ka hui ʻo Starfield i nā mods e pili ana i nā ʻano like ʻole o ka pāʻani, me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka mea hoʻohana a me ka hoʻonui ʻana i ka hana.

Ke hoʻomau nei ʻo Starfield i ka ulu ʻana, ʻoi aku ka nui o nā mods nui e hoʻomohala ʻia, e hoʻonui ana i nā hiki ke pāʻani. I kēia manawa, loaʻa ʻo Starfield no PC, Xbox Series X | S, a me Game Pass.

