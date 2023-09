Ke ʻimi nei i ka Honua o Starfield: Ka huakaʻi a me nā kaʻa

I loko o kahi ninaninau hou me Bloomberg, ua kūkākūkā ʻo Todd Howard, ka luna o ka pāʻani ʻo Bethesda i manaʻo nui ʻia ʻo Starfield, i ke kumuhana o ka huakaʻi mokulele i loko o ka pāʻani. Hoʻokahi nīnau mai kahi mea pā i hāpai i ka pilikia o ka nele o nā kaʻa ʻāina ma Starfield, a ua hāʻawi ʻo Todd i kahi wehewehe.

ʻO ka hoʻoholo e hoʻokaʻawale i nā kaʻa ʻāina mai ka pāʻani ma muli o ka hopena e loaʻa ai i ka pāʻani. Wahi a Todd, ʻo ka hoʻokomo ʻana i nā kaʻa e hoʻololi maoli i ka ʻike o ka mea pāʻani. Ma ka nānā ʻana i ka huakaʻi wāwae ma hope o ka pae ʻana i ka honua, ua manaʻo ʻo Bethesda e hāʻawi i kahi ʻike hoʻomalu a immersive no nā mea pāʻani.

Ma kahi o nā kaʻa ʻāina, hiki i nā mea pāʻani ke komo i kahi jetpack, hiki ke hoʻonui ʻia. ʻAe kēia i ka ʻimi a me ka hele ʻana ma ka ʻili o ka honua me ka mālama ʻana i ka pacing makemake o ka pāʻani. Ua makemake ʻo Bethesda i nā mea pāʻani e lawe i ko lākou manawa e ʻimi ai i nā honua like ʻole a hoʻopau i nā ʻimi e kali nei iā lākou.

ʻO ka nīnauele pū kekahi me Phil Spencer, ke poʻo o Xbox, e kūkākūkā ana i ka paʻi ʻana a me ka hāʻawi ʻana i nā ʻano o ka hoʻomaka ʻana o Starfield. He ʻelima mau minuke ka lōʻihi o ka clip akā hāʻawi i nā ʻike hou aʻe i ka pāʻani a me kona hoʻokuʻu ʻana.

ʻOiai ua manaʻolana paha kekahi poʻe pā i ka hoʻokomo ʻia ʻana o nā kaʻa ʻāina ma Starfield, ua hana ʻia ka hoʻoholo e nānā i ka huakaʻi wāwae a me ka hoʻohana ʻana i kahi pahu jetpack me ka manaʻo e hana i kahi ʻike immersive a me ka noʻonoʻo. Ke hoʻomau nei ka pāʻani i kona hoʻomohala ʻana a me nā kikoʻī hou aʻe, hiki i nā mea pāʻani ke nānā i mua i ka ʻimi ʻana i ka galaxy nui o Starfield ma ka wāwae a ma kā lākou mau mokulele hilinaʻi.

