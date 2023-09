Kūkākūkā ka Luna Hoʻokele o Starfield i nā kaʻa, PC Performance, a me nā mea hou aku

Ma kahi ninaninau i hala iho nei, ua pane ka Luna Hoʻokele ʻo Bethesda ʻo Todd Howard a me ka Luna Hoʻokele o Xbox ʻo Phil Spencer i nā nīnau e pili ana i ka pāʻani hou i hoʻokuʻu ʻia, ʻo Starfield. ʻO kekahi o nā kumuhana i kūkākūkā ʻia ʻo ka nele o nā kaʻa honua i ka pāʻani. Ua wehewehe ʻo Howard ʻoiai ua noʻonoʻo lākou i ka hoʻokō ʻana i nā kaʻa ʻāina, ua hoʻoholo hope ka studio he mea nui i nā mea pāʻani ke hele wāwae ma hope o ka haʻalele ʻana mai ko lākou mau moku. ʻAe kēia i nā mea hoʻomohala e ana i ka wikiwiki o nā mea pāʻani a hoʻolālā i ka pāʻani e like me ia. Eia kekahi, ʻo ka hoʻolauna ʻana i nā kaʻa e hoʻololi nui i ka ʻike pāʻani. Eia naʻe, ua ʻōlelo ʻo Howard e hoʻolako mau ʻia nā mea pāʻani me kahi moku a me kahi pahu jetpack, hiki ke manaʻo ʻia he mau kaʻa i ko lākou pono ponoʻī.

Ua pili pū ka nīnauele i ka hana PC a Starfield a me ka Xbox exclusivity. I ka nīnau ʻana, ua hoʻokuʻu ʻo Howard i ka manaʻo ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia ka pāʻani no PC. Ua ʻōlelo ʻo ia he pāʻani ʻo Starfield i kēia manawa, me ka manaʻo e pono paha kekahi mau mea pāʻani e hoʻomaikaʻi i kā lākou PC e hauʻoli piha ai. I ka pane ʻana i kahi nīnau e pili ana i ka hoʻokūkū mai nā pāʻani ʻē aʻe e like me Baldur's Gate, ʻaʻole ʻōlelo pololei ʻo Howard i ke poʻo inoa o Larian Studios akā ua hōʻike ʻo ia i ka manaʻo e hoʻopili ʻo Starfield i nā mea pāʻani no nā makahiki he nui e hiki mai ana.

I ka wā o ka ninaninau, hāʻawi ʻo Phil Spencer i nā ʻike mai kahi ʻoihana ʻoihana. Ua hōʻike ʻo ia ʻo Starfield ka mea pāʻani nui loa i kēia manawa-gen Xbox kūʻokoʻa, me nā tausani o nā mea pāʻani ma Game Pass. Eia kekahi, ua ʻike ʻo ia ʻo Starfield ʻo Bethesda ka mea makemake loa i papa inoa ʻia ma Steam. Eia naʻe, ua koho ʻo ia ʻaʻole e hōʻike inā ʻo The Elder Scrolls 6 e kū wale nō i ka Xbox a me PC.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ua hoʻomālamalama ka nīnauele i nā ʻano like ʻole o Starfield, me ka hoʻoholo noʻonoʻo ma hope o ka loaʻa ʻole o nā kaʻa honua, nā koi hana PC, a me ka hoʻokipa ʻana o ka pāʻani ma ke ʻano o ka kaulana a me ka papa inoa makemake. Me kona ala kūʻokoʻa i ka ʻimi ʻana i ka lewa, hōʻike ʻo Starfield i kahi ʻoihana hou a hoihoi no Bethesda a ua hoʻokumu i ka manaʻo nui i waena o nā mea pāʻani a me nā mea pā.

Sources:

- ʻenehana ʻo Bloomberg (Nīnauele me Todd Howard lāua ʻo Phil Spencer)