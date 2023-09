ʻO kahi mea hoʻokūkū hou i ka pāʻani kelepona: The Nothing Phone 2

I loko o kahi honua i hoʻomaluʻia e iPhones a me Androids,ʻo ka huiʻo Lākanaʻaʻohe mea i komo i ka mākeke smartphone me kāna mea hou Nothing Phone 2. Hoʻolālāʻia ma keʻano he mea hoʻohaʻahaʻa liʻiliʻi i nā smartphones kahiko, hāʻawi ka Nothing Phone 2 i kahiʻike mea hoʻohana kūikawā.

Ma ke ʻano he mea hoʻohana iPhone avid no 16 mau makahiki, ua hoʻoholo wau e hoʻomaha mai kaʻu mea hana maʻamau a hoʻāʻo i ka Nothing Phone 2 i kahi huakaʻi 2-wiki a puni ʻEulopa. ʻOiai ka hoʻololi mua ʻana o kaʻu mau kikokikona i ʻōmaʻomaʻo, ʻike wau hiki iaʻu ke ola me ka ʻole o kaʻu iPhone aloha.

ʻO nā iPhones o Apple ka epitome o ka ʻenehana kelepona, akā me kēlā me kēia hoʻokuʻu hou, ua emi nā loli. Ke lilo nei i mea paʻakikī ka hoʻohuli ʻana i nā mea kūʻai aku e hoʻomaikaʻi, no ka mea, he mea liʻiliʻi ka hoʻomaikaʻi ʻana, e like me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pahupaʻikiʻi a i ʻole ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pākaukau.

ʻO kēia kahi e komo ai ka Nothing Phone 2. Hana ʻia e ka mea ʻenehana ʻenehana ʻo Carl Pei, ʻAʻohe mea e hāʻawi i kahi hōʻoluʻolu i ka ʻike kelepona. Ke holo nei ka Nothing Phone 2 ma ka ʻōnaehana hana Android a loaʻa iā ia kahi mea hoʻohana kiʻi kiʻi kūikawā a me nā kukui hoʻolaha "Glyph" ma ke kua o ka mea.

ʻAʻole e like me nā smartphones kuʻuna me nā kiʻi app colorful, ʻAʻohe mea e lawe i kahi ala ʻokoʻa. Hoʻolālā ʻia nā kiʻi monochromatic no nā polokalamu e hōʻemi i ka hoʻowalewale e hoʻohana nui i ke kelepona. ʻO kēia koho hoʻolālā ka manaʻo e hōʻemi i nā mea hoʻohilahila a hoʻolaha i kahi ʻike akamai a me ka noʻonoʻo.

Ma ka hāʻawi ʻana i kahi koho ʻē aʻe i ka ʻike kelepona maʻamau, ʻo ka Nothing Phone 2 e hoʻokūkū i ke kūlana quo o ka ʻoihana i hoʻomalu ʻia e Apple a me Android. Hāʻawi ia i kahi koho hou no ka poʻe e ʻimi nei i kahi hāmeʻa liʻiliʻi. Inā loaʻa ka Nothing Phone 2 i ka hoʻopiʻi nui e ʻike ʻia, akā he mea kānalua ia he mea hoihoi i ka mākeke.

