Unuhi nā Brain Implants i nā Manaʻo i loko o ka ʻōlelo, Mahalo iā Stanford Researchers

Ua hoʻohana maikaʻi nā mea noiʻi ma ke Kulanui ʻo Stanford i nā implants lolo e unuhi i nā manaʻo i ka haʻiʻōlelo me ke kōkua o nā lako polokalamu hou. ʻO ke aʻo ʻana e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā pēpē aspirin-nui i hoʻokomo ʻia i loko o ka lolo e ʻike i nā hōʻailona mai nā wahi e pili ana i ka ʻōlelo a hoʻololi iā lākou i kikokikona i hōʻike ʻia ma ka pale kamepiula. Hāʻawi kēia ʻenehana holomua i ka manaʻolana no ka poʻe e loaʻa ana i nā maʻi e like me ka amyotrophic lateral sclerosis (ALS) e hōʻino i ko lākou hiki ke ʻōlelo.

Ua hoʻokomo ʻia ʻo Pat Bennett, he maʻi ALS he 68 makahiki, me ʻelua mau mea ʻike ma ka ʻili o kona lolo. ʻO kēia mau mea ʻike, ʻāpana o kahi intracortical brain-computer interface (BCI), hoʻouna i ka hana lolo e pili ana i nā hoʻāʻo ʻōlelo i ka polokalamu. I loko o ka manawa o ʻehā mahina, ua aʻo ʻia ka polokalamu e hoʻokaʻawale i ka ʻōlelo hoʻāʻo a Bennett, e hopena i ka wikiwiki o 62 mau huaʻōlelo i kēlā me kēia minuke ma ka pale kamepiula. ʻOi aku kēia ma mua o ʻekolu manawa ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o nā moʻolelo mua no ka kamaʻilio kōkua ʻana o BCI.

Ua hoʻonohonoho ʻia nā electrodes silikoni liʻiliʻi i hoʻokomo ʻia i loko o ka cortex cerebral o Bennett i 8-by-8 grids, me kēlā me kēia ʻano he 64 electrodes. Hoʻopili ʻia kēia mau electrodes i kahi kamepiula ma o nā uwea gula a ua hoʻohana ʻia kahi algorithm AI e hoʻokaʻawale i ka ʻike uila mai ka lolo. Ua aʻo ka algorithm e hoʻokaʻawale i ka hana e pili ana i ka hana ʻana i nā leo haʻiʻōlelo a hāʻawi i ka "manaʻo maikaʻi loa" o nā huaʻōlelo i hōʻike ʻia e nā hoʻāʻo a Bennett.

ʻOiai ua hoʻomaopopo ka poʻe noiʻi he hapa hapa o ka ʻōnaehana he 9.1% me ka palena o nā huaʻōlelo o 50 mau huaʻōlelo a me 23.8% me kahi huaʻōlelo i hoʻonui ʻia o 125,000 mau huaʻōlelo, ua manaʻo lākou he hana nui i mua. Ua hōʻike ʻo Bennett i kona hauʻoli e pili ana i ka hopena o kēia ʻenehana i ke ola o ka poʻe nonverbal, e noʻonoʻo ana pehea e hoʻomaikaʻi ai i nā hana o kēlā me kēia lā a hiki iā lākou ke kamaʻilio i ko lākou mau manaʻo i ka manawa maoli.

Sources:

- Lapaʻau Stanford: [hoʻokomo i ka URL]

- Kiʻi ʻia e Steve Fisch/Stanford