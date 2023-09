Hōʻike ʻo Intel i ka Thunderbolt 5: Hoʻonui i ka Bandwidth no ka hoʻouka wikiwiki ʻana a me nā GPU waho

Ua hoʻokomo hou ʻo Intel i ka Thunderbolt 5, kahi maʻamau hou e hāʻawi i ka piʻi nui o ka bandwidth no ka mea hoʻohui kaulana. Me ka Thunderbolt 5, hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo e hoʻopaʻa i nā laptops pili i ka wikiwiki loa i ka hoʻohālikelike ʻia me kona mua, Thunderbolt 4. Eia hou, ʻike ʻo Intel i ka hiki no ka Thunderbolt 5 e hoʻolaʻa hou i kahi huahana i nānā ʻole ʻia: ka ʻāpana hana kiʻi kiʻi waho (GPU) no nā mea pāʻani. a me nā mea hana.

Me ka bandwidth bidirectional kupaianaha o 80 gigabits, pālua i ka Thunderbolt 4, hāʻawi ʻo Thunderbolt 5 i kahi 120Gbps o ka bandwidth no nā hōʻike waho. ʻO kēia hoʻonui ʻekolu e hiki ai i nā mea hoʻohana ke mana i nā hōʻike 8K he nui a i ʻole hoʻokahi hōʻike me kahi helu hoʻomaha hou a hiki i 540Hz. ʻO kēia hoʻonui ʻana e hana ʻo Thunderbolt 5 i kahi koho makemake no ka poʻe e ʻimi nei i nā mākaʻikaʻi pāʻani maikaʻi loa ma ka mākeke.

ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe a me ka bandwidth ʻoi aku ka nui o Thunderbolt 5 ʻaʻole wale ka pōmaikaʻi i ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili akā hoʻopiʻi pū kekahi i nā wikiwiki. Hiki i nā mea Thunderbolt 5 ke hāʻawi i ka 240W o ka mana, hiki ke hoʻopau i ka pono no kahi awa mana kaʻawale ma nā kamepiula he nui. Hāʻawi kēia hoʻomohala i ka nui o nā wahi no nā awa hou aʻe ma ka chassis laptop, hoʻonui i ka maʻalahi a me ka pilina.

Wahi a Jason Ziller, ke poʻo o ka Intel's Client Connectivity Division, hiki i ka Thunderbolt 5 ke hoʻonui i ka bandwidth hiki ke hoʻāla i kahi hoihoi hou i nā kāleka kiʻi waho. I ka wā ma mua, kūʻai ka poʻe i nā pā e hoʻopaʻa ai i nā kāleka kiʻi ikaika a me nā lako mana e hoʻonui ai i nā mana kiʻi o kā lākou kamepiula. Eia nō naʻe, ʻaʻole i loaʻa i kēia mau GPU waho ke kaulana ma muli o kā lākou uku a me ka nui. Manaʻo ʻo Ziller e hiki i ka Thunderbolt 5 ke hoʻomaikaʻi i ka hana hiki ke hoʻihoʻi i nā GPU o waho i ka mainstream, no ka mea, ʻo ka pālua o ka bandwidth e wehe i nā manawa no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana a me ka hoʻonui ʻana i nā mana.

Ua hōʻike pū ʻo Ziller i ka hiki ʻana o nā mea hoʻokele AI waho i ka wā e hiki mai ana, e hōʻike ana i ka piʻi nui ʻana o ka koi no AI ma ka wahi o ka mea kūʻai aku. ʻOiai ʻaʻole manaʻo ʻia nā mea hoʻohana Thunderbolt 5 e paʻi i ka mākeke a hiki i 2024, hiki i nā mea kūʻai ke kali i ka piʻi nui o ka wikiwiki a me ka hiki ke ala hou ʻana o nā GPU o waho.

I ka hopena, hāʻawi ʻo Intel's Thunderbolt 5 i ka bandwidth i hoʻomaikaʻi nui ʻia, e ʻae ana i ka hoʻopiʻi wikiwiki ʻana a me ka hiki ke hoʻāla hou ʻia o nā GPU waho. Me ka hiki ke hoʻoikaika i nā hōʻike hoʻonā kiʻekiʻe a hāʻawi i ka mana hoʻonui, ua mākaukau ʻo Thunderbolt 5 e hoʻomaikaʻi i ka ʻike mea hoʻohana no nā mea pāʻani, nā mea hana, a me nā mea e ʻimi nei i ka hoʻoili ʻikepili wikiwiki. Eia nō naʻe, pono mākou e kali a hiki i 2024 e ʻike i ka piha piha o Thunderbolt 5 a me kona hopena ma ka mākeke.

Sources:

- Mea pāʻani PC

– Razer

– CalDigit