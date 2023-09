Hoʻonui ʻo Meta i ka ʻimi huaʻōlelo ma nā Threads

ʻO Meta, ka hui makua o nā pānaehana pāʻoihana kaulana, ke hoʻonui hou nei i ka ʻike hulina ma Threads ma ka hoʻonui ʻana i kāna hiʻohiʻona ʻimi huaʻōlelo. Ua hoʻāʻo mua ʻia ma Australia a me New Zealand, loaʻa kēia hiʻohiʻona i nā ʻāina kahi i ʻōlelo nui ʻia ai ka ʻōlelo Pelekania a me ka Paniolo.

Ma mua, hiki i nā mea hoʻohana ke ʻimi i nā poʻe ma nā Threads e ko lākou inoa inoa. Me ka hōʻano hou, hoʻonui ka hana ʻimi e hoʻokomo i nā pou āpau i loaʻa ka huaʻōlelo i kuhikuhi ʻia. Hōʻike kēia i kahi mana maʻalahi o ka hiʻohiʻona hulina Instagram, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i kahi ʻike hulina piha.

ʻO ka hoʻoholo a Meta e ʻōwili i ka ʻimi huaʻōlelo ma ka ʻōlelo Pelekania a me ka Paniolo e hōʻike ana i kā lākou kūpaʻa e hoʻomaikaʻi i ka ʻike mea hoʻohana ma nā wahi like ʻole. Ke ʻimi nei lākou i nā manaʻo manaʻo e hoʻomaikaʻi hou aku i ka hiʻona hulina, me nā manaʻo e hoʻonui ia i nā ʻōlelo a me nā ʻāina ʻē aʻe i ka wā e hiki mai ana.

ʻO Threads, ka pānaewele kaiapili o Meta, ua hoʻolauna mai nei i nā mea hou like ʻole, me ka polokalamu pūnaewele Threads a me nā hiʻohiʻona e like me ke kaʻana like ʻana i nā memo pololei Instagram a me nā kikokikona alt customizable. ʻOiai ua loaʻa mua ka manaʻo nui o ka paepae me ka ʻoi aku o 100 miliona mau inoa inoa i loko o nā lā o kona hoʻokuʻu ʻia ʻana, ua kū i ka emi ʻana o ka kaulana i ka hoʻi ʻana o nā mea hoʻohana i nā paepae maʻamau a me Twitter.

Eia nō naʻe, me ka hoʻomaikaʻi mau ʻana o Meta, e like me ka mana pūnaewele a me ka hiʻohiʻona hulina hoʻonui, hiki i nā Threads ke hoʻowalewale i kekahi mau mea hoʻohana i ka paepae. Ma ka mālama ʻana i nā makemake o nā mea hoʻohana ma nā ʻāina a me nā ʻōlelo kikoʻī, manaʻo ʻo Meta e hāʻawi i kahi ʻike pilikino a me ka ʻike.

Loaʻa ka hiʻohiʻona ʻimi huaʻōlelo i kēia manawa ma ka ʻōlelo Pelekania a me ka Paniolo, e ʻimi ana i nā ʻāina kahi e hoʻohana mau ʻia ai kēia mau ʻōlelo no ka hoʻolaha ʻana, me Argentina, India, Mexico, a me nā mea hoʻohana US hiki ke komo i kēia hiʻohiʻona ma nā pae kelepona a me ka pūnaewele.

Sources:

Meta