Ke ʻimi nei i nā Hoʻolālā moku ʻoluʻolu a me ka ʻoluʻolu ma Starfield

Mai ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o Starfield, ʻaʻohe manawa o nā mea pāʻani i ka hana ʻana i kā lākou mau hoʻolālā moku kū hoʻokahi a noʻonoʻo. Mai ka hana hou ʻana i nā moku kiʻiʻoniʻoni mai nā franchise aloha e like me Mass Effect, Star Wars, a me Halo i ka hoʻohui ʻana i kā lākou ʻano leʻaleʻa ponoʻī, weliweli maoli ka hana ʻana i ka hoʻolālā moku.

Ka Moku Kui ole

ʻO kahi hoʻolālā moku ʻokoʻa ʻo ia ka Unbeatable Ship, i kapa ʻia ʻo ia no ka mea e ʻimi mau ana nā ʻenemi i ke kikowaena o ka moku, akā ʻaʻohe kikowaena o kēia moku. Hana ʻia e Morfalath, hoʻokani ka moku i ka ʻaoʻao ʻokoʻa a me ka maze-like i piha i nā pods claustrophobic a me nā alapiʻi. Ua like ia me kahi mea a ka Federal Bureau of Control e hana ai inā lākou e komo i ka lewa.

Ka Momi ʻEleʻele

I ka hoʻoikaika ʻana mai ka franchise Pirates of the Caribbean, ua hana hou ʻo SnaKeMuHo i ka Momi ʻEleʻele kaulana. Hiki ke holo mālie ma luna o ka wai, akā ʻo kona hele ʻana ma Starfield e hoʻohui i kahi pā hoʻokūkū. E noʻonoʻo wale ʻoe i ka makani kai a me ka lohe ʻana i ke kani ʻana o ka moku i kou ʻimi ʻana i ka honua.

Thomas The Freaking Tank Engine

ʻO Thomas The Tank Engine, kahi mea aloha i ʻike ʻia no ka lele ʻana i nā wahi i manaʻo ʻole ʻia, ua hele i Starfield. Hana ʻia e MrCaine332, mālama kēia mele i nā maka squinting maʻamau, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā mea pā o ka locomotive Pelekania e manaʻo pono i ka home i ka ākea ākea.

Pilikua Space Crab

Hoʻoulu ʻia e ka pāʻani Fight Crab, ua hoʻolālā ʻo vwinks i kahi moku mecha crustacean nui. I ka nānā mua ʻana, ʻike ʻia he moku maʻamau me ʻelua pincers i hoʻopili ʻia, akā ʻike ʻia ka nānā ʻana i kona ʻano epic. Kūleʻa ka hoʻolālā o ka moku, ʻoi aku ka nui o nā kiʻi paʻi kiʻi ʻia i loko o kahi ʻino.

Kaʻaahi Space

ʻOiai ʻaʻole ʻo ia ka moku kūpono loa, hōʻike ke kaʻaahi lewa i ka hiki ke hoʻolālā moku hoʻolālā. He ākea ka wahi e waiho ai ma luna o ka moku, kūpono no ka hoʻopaʻa ʻana i nā waiwai a me nā waiwai kālepa. ʻOiai ʻaʻole hana, ʻo ka moku ʻike maka i hoʻolālā ʻia e lemonprincess he mea ʻike maka.

Kaʻa kaʻa kaʻa kula kupua

E mahalo ka poʻe o ka '90s cartoon Magic School Bus i ka leʻaleʻa a sp7r. ʻO kēia moku ke ʻano o ka lawe ʻana i ke keiki ma waena o nā ʻōnaehana, e hana ana i ka huakaʻi i ke kula i kahi huakaʻi poina ʻole. ʻO ka hana hou ʻana i kēia hoʻolālā aloha e hāʻawi i ka nostalgia a me ka whimssy no ka poʻe i ulu aʻe e nānā ana i ka moʻo hoʻonaʻauao.

Hōʻike Papa Honua

ʻO kekahi mea i hana ʻia e sp7r, ʻo ka moku Planet Express mai Futurama, ʻike koke ʻia a hoʻohui i kahi paʻi kala i ka honua Starfield. ʻOiai ka nele o ka neʻe ʻana a me ka hiki ke hakakā, hopu kēia moku ukana i ka ʻuhane o ka moʻo kumu maoli.

ʻO Borg's Cube

Ua hana ʻo IngeniousIdiocy i kahi leʻaleʻa hoihoi o ka moku ʻo Borg's Cube mai Star Trek. ʻOiai ʻaʻole hiki ke hoʻokō a keakea ʻia i ka pahupaʻikiʻi i kekahi manawa, ʻo ka hiki ke hana i ka lele pahu lana he mea hoʻokō iā ia iho. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia moku ma ka ākea o ke ākea he mea hiki ʻole ke poina.

Consular-Class Cruiser

Lawe ʻo DaMightyMilkMan i ka nani o ka Consular-Class Cruiser mai Star Wars i Starfield. Ke haʻalele nei i ka hōʻike ʻana i nā hoʻolālā Millennium Falcon a me X-Wing maʻamau, ʻo kēia moku liʻiliʻi i ʻike ʻia mai ka wā Clone Wars e hōʻike ana i ka laulā o nā hoʻolālā moku Star Wars.

Imua i ka wanaao

Hāʻawi ʻo VantaGenesis i nā mea pāʻani i kahi manawa e hoʻokele i ka UNSC Forward Unto Dawn, kahi moku nui i ʻike ʻia e nā mea pā Halo. ʻO kēia moku, ʻike ʻia i nā manawa pani o Halo 3, hoʻohui i kahi paʻi o ka nostalgia no nā mea pā o ka moʻo pāʻani kiʻi.

Me ka ʻoi aku o 6 miliona mau mea pāʻani e hui pū me Starfield i kāna lā piha mua, hiki iā mākou ke manaʻo i nā moku kupaianaha hou aʻe e hoʻonani i ka pāʻani. Ke hoʻomau nei ka puʻuwai o ke kaiāulu, a he mea hoihoi ke ʻike i nā mea ʻē aʻe a me nā hoʻolālā noʻonoʻo e puka mai ana i ka ulu ʻana o ka pāʻani.

