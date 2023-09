ʻO nā Apple Watches hou a me ka iPhone 15 Pro e hōʻike i nā sensor i hoʻonui ʻia a me Titanium Chassis

Wahi a kahi hōʻike mai Bloomberg, e pili ana ka Apple Watch Series 9 e hiki mai ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāna mau sensor e hoʻonui ai i ka wikiwiki, ka pono, a me ka pololei. ʻO kekahi o nā mea hoʻonui nui e lilo i mea ʻike puʻuwai puʻuwai optical hou, e manaʻo ana e hāʻawi i ka hoʻonui ʻana i ka pololei no nā hiʻohiʻona olakino like ʻole e like me nā mākaʻikaʻi puʻuwai kūlohelohe. Hoʻohui ʻia, e hoʻokomo ka Apple Watch Series 9 i kahi chip U2 ultra wideband hou, i manaʻo ʻia e hoʻomaikaʻi i ka nānā pono ʻana i loko o ka Find My app no ​​nā mea nalowale.

Ma keʻano o ka hoʻolālā, e mālama ka Apple Watch Series 9 i kona nānā i kēia manawa, me nā hiʻohiʻona i loaʻa i nā hihia 41mm a me 45mm. Eia nō naʻe, e hoʻololi ʻia i nā hihia paʻi 3D no nā hiʻohiʻona kila kila, e hoʻohālikelike ʻia me ke ʻano hoʻonaninani a Apple. E mālama nō hoʻi ke kumu hoʻohālike Ultra i kāna nui hihia 49mm.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua hoʻonohonoho ʻia ka lineup iPhone 15 Pro e hana i kekahi mau loli koʻikoʻi. E hōʻike ana nā hiʻohiʻona hou i kahi chassis titanium, e hana ana iā lākou ma kahi o 10 pakeneka māmā ma mua o ko lākou mau mua. Hāʻawi ka hoʻolālā titanium i ka hoʻopau matte, hoʻopau i nā ʻōpala manamana lima a hōʻike i nā ʻaoʻao pōʻai no ka ergonomics i hoʻomaikaʻi ʻia. Eia kekahi, ʻo nā hiʻohiʻona iPhone 15 ʻehā e loaʻa i ka U2 ultra wideband chip, a me kahi pihi hana e hoʻololi ai i ke apo / mute hoʻololi. E hoʻolauna pū ka iPhone 15 Pro i kahi chassis i hoʻoponopono hou ʻia e hoʻomaʻamaʻa maʻalahi.

ʻOiai ʻaʻole liʻiliʻi nā kikoʻī e pili ana i nā AirPods, ua ʻōlelo ʻia e loaʻa ka AirPods Pro i kahi port USB-C i kā lākou hihia. Eia kekahi, ʻo ka AirPods maʻamau a me AirPods Max e manaʻo ʻia e hoʻololi mai Lightning i nā pilina USB-C i ka makahiki aʻe.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike kēia mau mea hou i ka hoʻokō ʻana o Apple i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana a me ka ʻike mea hoʻohana o kā lākou mau mea hae. ʻO ka nānā ʻana i nā sensor i hoʻomaikaʻi ʻia a me kahi chassis titanium māmā e hōʻike ana i ka hoʻolaʻa ʻana o ka hui i ka hana hou a me ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku.

