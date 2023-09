ʻO ke ʻano hoʻohiwahiwa o nā kaʻa haʻuki Vintage i pena ʻia i nā kala Laha ʻole

Hōʻuluʻulu manaʻo: Hiki i ke kala pena ʻokoʻa o kahi kaʻa haʻuki vintage ke loaʻa i ka hopena nui i ko mākou pilina pili i ke kaʻa. ʻO kekahi o ia kala e hopu ana i ka nānā ʻana ʻo Moonstone, kahi pale poni ʻulaʻula i hāʻawi ʻia e Porsche i ka hopena o nā makahiki 1970 a me nā makahiki 1980. ʻO kēia hue laha ʻole, me kona ʻano maʻalahi a me ka ethereal, ua loaʻa i ka poʻe makemake i nā kaʻa, ʻo ia hoʻi ʻo Justin (@33BossHog) nona ʻekolu mau kaʻa pena Moonstone a hoʻoikaika ikaika i ke kala. ʻOiai ka palena o ka loaʻa ʻana, ua waiho ʻo Moonstone i kahi manaʻo mau loa i ka poʻe i hālāwai me ia.

ʻOiai ke nānā aku nei kekahi poʻe hoihoi kaʻa i ka hana a i ʻole ka nani, ʻike kekahi i ka hoihoi i ka mālama ʻana i ke koʻikoʻi o ka mōʻaukala o nā kala pena. ʻO ka hoʻoholo a Justin e hoʻokele ikaika a hōʻike i kāna mau kaʻa Moonstone makamae e hiki ai i nā poʻe ʻē aʻe ke ʻike i ka nani hoʻohiwahiwa o ke kala. No ka poʻe pōmaikaʻi e ʻike i ka hoʻowalewale o Moonstone, hiki ʻole ke hoʻomanaʻo.

Ma ke aupuni o ka mahalo kaʻa, ʻaʻole pono e hoʻohaʻahaʻa ʻia ka hopena o ka manaʻo o ke kala pena o kahi kaʻa haʻuki. E like me ka mana o kahi mele hoʻohiwahiwa a i ʻole kahi hiʻohiʻona hiʻohiʻona i ka hale kiʻiʻoniʻoni, hiki i kahi waihoʻoluʻu ke waiho i kahi manaʻo mau loa. ʻO Moonstone, me kona nani haʻahaʻa, hōʻike i kēia manaʻo. ʻAʻole paha ʻo ia ke kala wiwo ʻole a i ʻole ke kala ʻoi loa, akā ua paʻa kona leʻaleʻa haʻahaʻa i ka noʻonoʻo, lilo i mea poina ʻole o ka ʻike kaʻa haʻuki vintage.

