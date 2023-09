ʻO ka umu wela loa ma ka ʻaoʻao hema: ʻo UQ's New Manufacturing Breakthrough

Ua loaʻa koke mai nei i ke Kulanui o Queensland (UQ) kahi umu ahi e hiki ke piʻi i nā mahana a hiki i 3,000 degere Celsius. Wahi a Associate Professor Michael Heitzmann, ʻaʻole kēia umu he umu maʻamau wale nō, no ka mea, hiki iā ia ke hoʻololi i ka hana ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana i nā ʻāpana no nā mokulele hypersonic.

ʻO kēia ʻenehana hoʻoheheʻe honua, ʻo ia ka umu wela loa o kona ʻano ma ka ʻaoʻao hema, hiki iā UQ ke hana i nā mea ma luna o 2,500 degere. Ua wehewehe ʻo Kauka Heitzmann i kēia hiki ke hoʻoneʻe i ke kūpaʻa wela o nā mea i nā pae i ʻike ʻole ʻia, e hiki ai i ke kulanui ke hana a hoʻāʻo i nā ʻāpana no ka huakaʻi a me ka pale. ʻO ka mea kikoʻī, aia kā lākou manaʻo i ka ʻenehana ākea a me ka ʻenehana kaʻa holo wikiwiki i loko o ka ʻāpana pale.

Hiki ke hoʻoulu ʻia ka friction kiʻekiʻe i ka wā o nā mokulele i nā wela kiʻekiʻe loa, no laila he mea koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o nā mea hiki ke kū i nā kūlana. Ma ka loaʻa ʻana o kēia kapuahi ʻokiʻoki, hiki i ka UQ ke hoʻomohala a hoʻāʻo i nā mea i loaʻa ka pale wela e pono ai no ka lōʻihi holoʻokoʻa o ka lele.

ʻO Hypersonix Launch Systems, kahi hui ākea i hoʻokumu ʻia ma Queensland, ʻo ia kekahi o nā hui e hoʻohana pono ana i nā mana hana o UQ e hana a hoʻāʻo i nā ʻāpana no kā lākou mokulele. Wahi a Sam Grieve, he ʻelele mai Hypersonix, he mea koʻikoʻi kēia ʻenehana no ka ʻoihana hana a me nā wahi ākea o Australia. Hāʻawi ia iā lākou e hana i nā ʻāpana i hiki ʻole ke hana mua ʻia i loko o ka ʻāina, e hōʻemi ana i ka hilinaʻi ʻana i nā mea lawe mai.

ʻO kekahi o nā papahana Hypersonix e pili ana i ka hoʻomohala ʻana i kahi mokulele hypersonic unmanned, i kapa ʻia ʻo Dart, i hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu ʻia ma 2024. Me nā ʻāpana i hana ʻia a hoʻāʻo ʻia ma UQ, manaʻo ka ʻoihana e hōʻemi i nā ʻōpala ākea ma ka hana ʻana i kahi kaʻa i kapa ʻia ʻo Delta Velos. E hoʻohana ana kēia kaʻa i ka hypersonic propulsion e holo wikiwiki i ka lewa, e lawe ana i nā satelite liʻiliʻi i ka orbit ma mua o ka hoʻi ʻana i ka Honua a pae palekana no ka hoʻohana hou ʻana.

ʻO ka hopena o ka mana hana hou o UQ e hiki aku ma mua o ka ʻoihana aerospace. ʻO Greta Nabbs-Keller, ka Luna Hoʻokele o ka Defence, Space, a me National Security ma UQ, e hoʻokūpaʻa ana i ke koʻikoʻi o kēia holomua no ka pale ʻana o Australia a me nā pono hana ʻoihana. He mea koʻikoʻi ka hoʻāʻo ʻana o nā mea hana kiʻekiʻe a me ka composite o ka umu ahi no ka loaʻa ʻana o ka mana aupuni.

Eia kekahi, pili kēia ʻenehana hou me ka hui pale pale hou o Australia ma lalo o ka AUKUS framework, e pili ana iā ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me United Kingdom. Hōʻike ʻo Kauka Nabbs-Keller i ke ʻano ʻokoʻa o ka umu ahi o UQ a ​​me kona hiki ke hoʻopiha i kahi ʻāpana i nalowale i ka puzzle hana no nā noi pale a me nā wahi kīwila, e hoʻokaʻawale iā ia mai nā hiki noiʻi o nā kulanui ʻē aʻe.

I ka hopena, ʻo ka loaʻa ʻana o ke Kulanui o Queensland i ka umu wela loa ma ka ʻaoʻao hema e hiki ai ke hana a hoʻāʻo i nā ʻāpana no nā jet hypersonic i nā wela like ʻole. He hopena koʻikoʻi kēia ʻenehana holomua no ka ʻoihana pale a me ka hana ʻana o ka lewa o Australia, e hāʻawi ana i nā manawa no ka mana aupuni a me nā pilina pili ma lalo o ka AUKUS framework.

Sources:

- Nūhou ABC: George Roberts