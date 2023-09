Hana nā mea pāʻani ʻo Starfield i nā moku ʻaʻole hiki ke lanakila akā ʻino

Ua ʻike nā mea pāʻani ʻo Starfield i kahi hopena kūʻokoʻa i kā lākou mau mākau hoʻokele maikaʻi ʻole ma o ka hoʻolālā ʻana i nā moku i hiki ʻole ke luku ʻia ma muli o ko lākou ʻano like ʻole. Ua kaʻana like kēia mau hoʻolālā moku ma nā paepae e like me Reddit, e hōʻike ana i ka noʻonoʻo a me ke akamai o nā mea pāʻani.

Hoʻokahi hoʻolālā moku, i kapa ʻia ʻo Fat L a i ʻole L-Wing, ke hoʻomaikaʻi ʻia nei he "kūpono maikaʻi" i ka pōʻino ʻenemi. ʻO ke ʻano L asymmetrical o ka moku e huikau i nā moku ʻenemi, e paʻakikī iā lākou ke kuhikuhi i kona ʻano. ʻO ka mea nāna i hana i ka Fat L, Reddit mea hoʻohana ʻo Solace_of_the_Thorns, i nīnau mua i ke ʻano o ka moku ʻana o NPC i nā mea pāʻani a hoʻoholo e hoʻohana i kēia ma ka hana ʻana i kahi hoʻolālā maʻamau. ʻO ka waena waena o ka moku, ʻo ia ka lae i manaʻo ʻia e nā ʻenemi, ua hoʻonohonoho ʻia ma kahi ākea ma mua o ka moku. ʻO kēia ke kumu o ka nalo ʻole ʻana o nā missiles ʻenemi i ka moku, me ka ʻole o ka hoʻouka ʻana i ke poʻo. Eia naʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hiʻohiʻona o ka moku ma mua o ka hoihoi.

He kiʻi wikiō i hoʻopuka ʻia e Solace_of_the_Thorns e hōʻike ana i ka Fat L i ka hana, e hōʻike ana i ka moku i hoʻopaʻa ʻia me nā modula noho o Starfield a me kahi ʻāpana lima lahilahi a lōʻihi e hana ai i ke ʻano L. ʻOiai ʻaʻole hiki i ka moku ke lanakila i nā hoʻokūkū nani, ʻaʻole hiki ke hōʻole ʻia kona pono i ke kaua.

ʻO kahi hoʻolālā moku ʻē aʻe e hoʻohana ana i nā mea hana moku a Starfield he moku huinahā i hana ʻia e ka mea hoʻohana Reddit Morfalath. Hoʻokuʻu kēia moku i nā palena o ka lōʻihi, ka laula, a me ke kiʻekiʻe o ka pāʻani i ka palena kiʻekiʻe, e loaʻa ai kahi hale e like me ka outline o kahi huinahā. Aia ka moku i nā lumi huinaha he nui i hoʻopili ʻia, e lilo ia i mea pōʻino ke hoʻokele. Ua hūnā ʻia ka cockpit, engines, a me ka landing bay ma waena o ka maze o nā lumi, e koi ana i nā mea pāʻani e komo i kahi pāʻani o I-Spy e ʻimi iā lākou.

ʻOiai ʻaʻole maikaʻi kēia mau hoʻolālā moku ʻokoʻa, hōʻike lākou i ka noʻonoʻo a me ka hiki o nā mea pāʻani ke hoʻohana i nā mīkini pāʻani. Ma ka hana ʻana i nā moku e hoʻohaunaele i nā ʻōnaehana huli ʻana i ka ʻenemi, ua loaʻa i nā mea pāʻani ʻo Starfield kahi ala e uku ai i ko lākou nele i nā mākau hoʻokele a hana i nā moku ʻaneʻane hiki ʻole ke lanakila.

