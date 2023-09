Makaaniani Makani Naauao: Hooikaika i ka poe nawaliwali me ka enehana

ʻO Seetharam (Ramu) Muthangi, ka mea nāna i hoʻokumu i ka Smart Vision Glasses, aia ma kahi misionari e hoʻomaikaʻi i ke ola o nā poʻe maʻi maka ma India. Ma kahi ʻāina me 18 miliona mau makapō, hāʻawi ka mea hana hou a Muthangi i ke kōkua ma ka heluhelu ʻana, ka ʻike ʻana i nā mea, ka ʻike maka, a me ka hoʻokele, nā mea a pau i hoʻohana ʻia e Artificial Intelligence (AI) a me Machine Learning (ML).

ʻO ka hoʻoikaika ʻana no nā Makaaniani Vision Smart mai nā ʻike pilikino. Ua ʻike ʻo Muthangi i nā pilikia i kū i kona makuakāne, ka mea i loaʻa i kahi hōʻeha hoʻonāwaliwali, a me kona kaikuahine, ka mea i nalowale i kāna ʻike ma muli o ka maʻi maʻi retinopathy maʻi hope loa. Ua hoʻoholo ʻo ia e kōkua i nā poʻe ʻē aʻe i nā kūlana like, ua hoʻomohala ʻo ia i kahi mea hiki ke hoʻemi i ka luhi o nā hana o kēlā me kēia lā a hoʻoikaika i ka poʻe nawaliwali i ke kūʻokoʻa.

Ua hoʻomohala ʻia ka prototype Smart Vision Glasses ma 2018 a hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki i hala. Hoʻopili ʻia kēia mea ʻaʻahu māmā i nā maka aniani a hāʻawi i ʻelima mau hana nui. Ma ka hoʻohana ʻana i nā pihi Braille ma ke kiʻi, hiki i nā mea hoʻohana ke komo i nā hiʻohiʻona e like me ka ʻike mea, heluhelu, ʻike maka, a me ke kōkua hoʻokele. Hoʻopili ʻia ka hāmeʻa i ke kelepona paʻa lima ma o Bluetooth, a hāʻawi kekahi palapala paʻa i ke kākoʻo hou aku.

Hoʻohana ka mea hana i ka ʻenehana LIDAR, ka mea e ʻike i nā mea a me nā mamao me ka hoʻohana ʻana i ke kukui laser pulsed. Hiki iā ia ke heluhelu i nā ʻaoʻao i paʻi ʻia ma o Optical Character Recognition (OCR) a hoʻololi iā lākou i ka ʻōlelo. Hiki iā ia ke ʻike i nā helehelena a mālama i nā inoa he 150 no ka ʻike e hiki mai ana. Hana nā makaaniani ma ke ʻano he kōkua hele wāwae, e hoʻomaopopo ana i ka mea hoʻohana i nā mea pale i ko lākou ala.

ʻO ka hui ʻo Muthangi, ʻo SHG Technologies, ke hana nei i nā aniani ʻike maka ma Bengaluru, India. I kēia manawa, ua kūʻai ʻia nā aniani 2,500, a ke hoʻomau nei ka ʻoihana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻenehana. Ke hoʻomohala nei lākou i kahi mana hou o ka hāmeʻa e hoʻohana ana i nā aniani hoʻokele iwi e hoʻopau i ka pono o kahi hui Bluetooth.

Ua hoʻokipa maikaʻi ʻia ka Smart Vision Glasses e nā kula makapō, Rotary Clubs, a me nā hui e like me Vision Aid and Help the Blind Foundation, nāna e hāʻawi i nā haʻawina a me ke kākoʻo no nā poʻe nele. Ua mālama ʻia nā hoʻokolohua lapaʻau ma ka Halemai ʻo Aravind Eye ma Madurai, a ke hana ikaika nei ka hui o Muthangi me nā halemai maka ʻē aʻe ma India.

Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana AI a me ML, ke hoʻololi nei ʻo Smart Vision Glasses i ke ola o nā poʻe maʻi maka ma India. Me ka hoʻonui ʻana i ka ʻenehana, hiki i ka poʻe pilikia ke hoʻomau i ke aʻo, hana, a hoʻokele i ka honua me ka maʻalahi a me ke kūʻokoʻa.

