Hōʻike ʻo Hisense i ka TV Mini-LED Nui: ʻO ka U8K

Ua hoʻolaha hou ʻo Hisense i kāna makana hou loa ma ka mākeke TV, ʻo ka Hisense U8K. Ke hoʻokiʻekiʻe nei i kahi hōʻike 100-inch 8K hoʻonani me ka helu hoʻomaha hou o 144Hz, ua hoʻonohonoho ʻia kēia TV e wehewehe hou i ka ʻike leʻaleʻa home. Eia nō naʻe, pono nā mea kūʻai aku e hoʻopuka i kahi kālā hefty o $9,999 no kēia ʻenehana ʻokiʻoki.

ʻO ka hiʻohiʻona hōkū o ka Hisense U8K ʻo ia ka 100-inch mini-LED hōʻike. Me ka ʻoi aku o 1,600 mau ʻāpana dimming kūloko a me ka ʻōlinolino o 1,500 nits, hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo i nā kala ʻeleʻele a me nā ʻeleʻele hohonu, e hoʻohui i ka hohonu a me ka mālamalama i kā lākou ʻike ʻike. Kākoʻo pū ka TV i nā ʻano ʻano HDR e like me HDR10, HDR10+, Dolby Vision, a me HLG, e hōʻoia ana i ka hoʻohālikelike ʻana me nā kumu ʻike like ʻole.

Hele mai ka Hisense U8K me kahi ʻōnaehana kani hoʻopuni 50W 2.1.2, e hāʻawi ana i nā leo immersive e hoʻokō i nā kiʻi kupanaha. Hoʻohui hou, hoʻohui ka TV iā Google TV, e hāʻawi ana i ke komo i kahi ākea o nā lawelawe streaming a me nā polokalamu. Hiki i nā mea pāʻani ke hauʻoli no ka mea e kākoʻo ana ka U8K iā FreeSync Premium Pro, e hōʻemi ana i ka haʻalulu a me ka haehae ʻana i ka wā pāʻani.

Loaʻa nā koho hoʻohui i ʻehā mau awa HDMI, ʻelua mau awa USB (me hoʻokahi USB 3.0), nā mea hoʻokomo AV composite, kahi awa Ethernet, kahi awa 3.5mm, a me kahi leo optical i waho. Hōʻike pū ka TV i ka Bluetooth 5.2 a kākoʻo iā Wi-Fi 6E, e hōʻoia ana i ka hoʻopili ʻana i ka uea ʻole.

Manaʻo ʻia ka Hisense U8K e kūʻai i kēia hāʻule ma o nā hale kūʻai pūnaewele e like me Amazon a me Best Buy. ʻOiai ʻaʻole ia he koho pili kālā, hāʻawi maoli ia i kahi ʻike ʻoliʻoli home premium i ka poʻe makemake e hoʻokomo i ka ʻenehana hou.

Nā Puna: Hisense

