ʻO ke koʻikoʻi o ka hoʻoholo ʻana inā he palekana kahi waiwai kikohoʻe - SEC v. Ripple a me SEC v. Coinbase

I ka honua o ka cryptocurrency, aia ka hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka manaʻo o kekahi mau waiwai kikohoʻe he mau palekana a no laila e hoʻoponopono ʻia e ka US Securities and Exchange Commission (SEC). Ke hilinaʻi nei ka SEC i ka "Howey Test," i hoʻokumu ʻia e ka ʻAha Kiekie US ma SEC v. WJ Howey, e hoʻoholo ai inā kūpono kahi hoʻonohonoho hoʻokele waiwai ma ke ʻano he ʻaelike hoʻopukapuka kālā a no laila he palekana. ʻO ka hoʻoholo hou loa ma SEC v. Ripple Labs, ka mea i mālama i ke kūʻai aku ʻana i nā hōʻailona kikohoʻe XRP ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia i ka hoʻoponopono SEC, ua loaʻa ka manaʻo a ua ʻōlelo ʻia e Coinbase i kona pale ʻana i ka SEC ma SEC v. Coinbase.

Ua ʻōlelo ka SEC he mau hōʻailona i helu ʻia no ke kālepa ʻana ma Coinbase he mau palekana a pono e hoʻoponopono ʻia. Coinbase, nae, paio i ka hoʻokomo 'aelike e haawi aku aelike i ka waiwai e hiki mai ana, a me nā hihia crypto i kēia manawa,ʻaʻole i kākoʻo i ka SEC ho'āʻo e hoʻohana "scheme" ma ke ano he mahuka mai statutory kikokikona. Ke hilinaʻi nei ʻo Coinbase i ka hoʻoholo Ripple, me ka ʻōlelo ʻana ʻaʻole he ʻaelike hoʻopukapuka i ka makapō, noiʻi, wahi kūʻai kūʻai, ʻo ia ke kumuhana o ka hihia Ripple.

ʻOiai e hoʻopaʻapaʻa ana ʻo Coinbase i ka hoʻoholo Ripple, pono e ʻike ʻia ua hōʻole ʻo Judge Rakoff ma SEC v. Terraform Labs i kahi ʻokoʻa like a hōʻole i ka hoʻokaʻawale ʻana i nā kālā ma muli o kā lākou ʻano kūʻai. Eia kekahi, ua waiho ka SEC i nā pepa e ʻimi ana e hoʻopiʻi i ka hoʻoholo Ripple, a ke noʻonoʻo nei ʻo Congress i nā kānāwai e hiki ke hoʻoponopono i kēia mau pilikia a hiki ke hoʻopilikia i ka ʻoihana crypto.

He mea nui i nā hui o ka ʻoihana crypto e hoʻoholo inā pono e hoʻokaʻawale ʻia kā lākou waiwai kikohoʻe e like me nā palekana e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana i nā lula a me nā lula SEC. Ke hoʻomau nei ka hoʻopiʻi kūʻē ʻana i ka SEC a me nā ʻōlelo hoʻopukapuka pilikino, me nā hui e hoʻopaʻapaʻa ʻaʻole pono e mālama ʻia kā lākou waiwai kikohoʻe ma ke ʻano he palekana. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka ʻāina hoʻoponopono, he mea koʻikoʻi i ka poʻe kuleana e hoʻomau i ka ʻike e pili ana i nā mea hou loa a me nā loli kānāwai.

