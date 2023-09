Huawei: ʻO ka mea hoʻokūkū e piʻi aʻe ana iā NVIDIA a me Apple ma ka mākeke ʻenehana Kina

Ke hoʻokumu koke nei ʻo Huawei, ka hui kelepona Kina, he hoʻokūkū koʻikoʻi i nā alakaʻi ʻoihana NVIDIA a me Apple i ka ʻenehana ʻenehana. Hōʻike nā hanana hou i ka holomua kupaianaha o Huawei, ʻaʻole wale i ka hoʻohālikelike ʻana i nā hiki o kāna mau hoa akā ke alakaʻi pū nei hoʻi i ka ʻimi ʻana o Kina i ka ʻenehana hilinaʻi ponoʻī.

Ua hoʻomaopopo ʻo Jensen Huang, ka Luna Hoʻokele o NVIDIA, ʻo Huawei ʻo "kekahi o nā ʻoihana ʻenehana ʻoi loa o ka honua." ʻO iFlytek, kahi hui Kina AI, ua wehe koke nei i kāna kumu hoʻohālike Spark AI, i hoʻoikaika nui ʻia e nā mana GPU i hoʻonui ʻia e Huawei, i ʻōlelo ʻia i kēia manawa e like me nā A100 GPU o NVIDIA.

ʻO ka hoʻokō ʻana o Kina i ka holomua ʻana i nā ʻenehana AI generative ua hoʻolalelale iā Huawei e hoʻolalelale i kāna mau hoʻomohala ʻana i nā mana GPU. Me kēia neʻe ʻana, manaʻo ʻo Huawei e hoʻopau i ka mana o ka mākeke o NVIDIA a hoʻokūkū i nā hiʻohiʻona OpenAI's ChatGPT a me GPT-4 me kahi kumu hoʻohālike AI.

Ua hana ʻo Huawei i nā nalu i ka makahiki 2019 me ka hoʻolauna ʻana o ka Ascend 910 AI kaʻina hana, ʻoi aku ma mua o NVIDIA's A100 i ka mana helu. ʻO kēia kaʻina hana, kahi mea koʻikoʻi i ka hui hoʻomaʻamaʻa Atlas 900 Pod A2 AI o Huawei, e hōʻike ana i ka hiki o ka hui ke alakaʻi i nā hana AI a hiki ke hana pū me nā ʻoihana e like me iFlytek.

ʻIke ʻia ka hoʻolaʻa ʻana o Huawei i ka hānai ʻana i ka ʻenehana ʻenehana ponoʻī o Kina. Mai ke komo ʻana i ka mākeke kelepona me ka ikaika a hiki i ka hoʻomohala ʻana i nā chips liʻiliʻi no kāna mau mea hana, manaʻo ka hui e hoʻonui i ke kūʻokoʻa o Kina mai nā ʻenehana ʻē aʻe. I ka hui pū ʻana me ka Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), ua kūkulu ʻo Huawei i kahi kaʻina hana 7-nanometer no kāna kelepona hou loa, ʻo ka Mate 60 Pro, e hoʻoulu ana i nā mea hou i loko o nā palena o Kina.

ʻO ka hoʻopaʻi hou ʻana o ka US no ka lawe ʻana aku i nā chip i Kina ua hoʻoikaika hou i ka manaʻo o ka lāhui e hōʻemi i ka hilinaʻi ʻana i nā ʻoihana US. Ua kaupalena ke aupuni Kina i ka hoʻohana ʻana o Apple iPhones ma waena o nā luna a me nā limahana, e hōʻike ana i ka ulu ʻana o ka māhele ma waena o nā ʻāina ʻelua a me ka kānalua ʻana i ka loaʻa kālā o Apple ma kekahi o kāna mau mākeke nui loa.

ʻO ka wehe ʻana o Huawei's Mate 60 Pro ka hōʻailona koʻikoʻi i ka mana o Apple ma ka mākeke kelepona. ʻOiai e haʻalele paha ʻo Huawei i kēia manawa ma hope o Apple e pili ana i ka holomua ʻenehana, ʻo ka hoʻokuʻu ʻana, i hui pū ʻia me nā palena aupuni, ua loaʻa ka hopena i nā kumukūʻai kumukūʻai o Apple a me ka loiloi mākeke. Nui nā manaʻo e pili ana i ka neʻe ʻana o ka dynamics ma ka mākeke ʻenehana Kina.

Hoʻokomo ʻo Huawei i ka ʻimi kūpaʻa a Kina i ka hilinaʻi ponoʻī a me ka hana hou. ʻOiai ʻoi aku ka nui o nā alakaʻi ʻoihana ʻo NVIDIA a me Apple paha i kahi pahuhopu mamao loa, ʻo kā Huawei trajectory i kēia manawa e hōʻike ana i kahi wā e hiki mai ana. Hiki iā ia ke hoʻololi hou i ka moʻolelo ʻenehana o Kina a lilo i hale mana homegrown e hoʻokūkū i ka maikaʻi o ka ʻoihana.

