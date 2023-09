ʻO ka hopena o ka māliko a me ka pilikino i ka hui digital

I loko o ka hana mamao o kēia lā, ua lilo nā mea hana hana kikohoʻe i mea nui no ka hoʻopili ʻana a me ka hoʻonohonoho ʻana i nā limahana. Eia nō naʻe, hopohopo nā luna e pili ana i ka hopena o ka hoʻemi ʻana o ka launa pū ʻana me ke alo i ka noʻonoʻo a me ka hana hou. No ka noiʻi ʻana i kēia pilikia, ua aʻo ka poʻe noiʻi i ka hoʻohana ʻana i nā papa hana kikohoʻe e pili ana i ka ʻike a me ka pilikino.

Ua nānā ka haʻawina i kahi hui hana nui a nānā i nā kamaʻilio i loko o 215 mau pūʻulu like ʻole me ka hoʻohana ʻana i kahi papa hana kikohoʻe. Ua hoʻohana ʻia nā algorithm aʻo mīkini no ka hoʻokaʻawale ʻana i nā kamaʻilio e like me ka hoʻomohala hoʻomohala (hoʻohui a hoʻonui i nā manaʻo i loaʻa) a i ʻole ka hana hoʻohaunaele (hoʻoponopono hou ʻana i nā pilikia e ʻimi i nā hopena hou). Ua nānā pū nā mea noiʻi i ka ʻikepili pūnaewele no ka ʻike ʻana i nā manawa o ka hoʻopili ʻana (e pili ana me nā poʻe like ʻole) a me ka hoʻopaʻa ʻana (hoʻokumu i nā pilina pili).

Ua hōʻike ʻia nā ʻike i ʻelua ala ʻokoʻa i alakaʻi i ka hoʻomohala ʻana a i ʻole ka hoʻomohala ʻana. ʻO nā hui lehulehu e hana pono ana i loko o ka hui i hoʻoulu i ka hoʻomohala hoʻomohala ma o ka hoʻopili ʻana me kahi kaiāulu ākea a loaʻa i nā hiʻohiʻona hou. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua pōmaikaʻi nā hui kūʻokoʻa mai kahi wahi palekana e hoʻoikaika ana i ka hoʻokaʻawale ʻana, ka lawe ʻana i ka pilikia, a me ka hoʻoulu ʻana i ka manaʻo, e alakaʻi ana i ka hana hoʻohaunaele.

ʻO ke koho ma waena o ka māliko a me ka pilikino i loko o nā kahua hoʻohui kikohoʻe he mau manaʻo koʻikoʻi no ke kamaʻilio a me nā hopena hana. Paipai nā ala ākea ākea i nā pilina pili a ʻoi aku ka hopena o ka ulu ʻana. ʻO nā kahawai pilikino, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hoʻoulu i nā pilina paʻa a ʻoi aku ka nui o ke alakaʻi ʻana i ka hana hoʻohaunaele.

Hiki i nā luna ke kākoʻo i kēia mau ʻano like ʻole o ka hoʻomohala ʻana ma o ka hoʻolālā ʻana i nā hale kamaʻilio i loko o nā paepae hui like kikohoʻe. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ka manaʻo o ka māliko a me ka pilikino, hiki i nā luna ke hana i nā kaiapuni e paipai i ke ʻano o ka hui pū ʻana e ʻoi aku ka waiwai i kēlā me kēia hihia kikoʻī.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hiki i nā papa hana kikohoʻe ke hoʻoulu i ka noʻonoʻo a me ka hana hou, akā ʻo nā hiʻohiʻona o kēia mau paepae, e like me ka ʻike a me ka pilikino, ke kuleana koʻikoʻi i ka hana ʻana i ke ala o ka hui pū ʻana a me nā hopena hana.

Puna: ʻatikala noiʻi i kapa ʻia "The Impact of Transparency and Privacy in Digital Collaboration on Creative Outcomes" (ʻaʻohe URL i hāʻawi ʻia)