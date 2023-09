Hoʻokomo ʻo Samsung Foundry's Tensor G3 Chip i ka FO-WLP Packaging no ka hoʻonui ʻana i ka pono

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ua hōʻike ʻia ʻo Samsung Foundry e hoʻokomo i ka FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging) i loko o kāna chip Tensor G3, i manaʻo ʻia e hāʻawi i ka hoʻomaikaʻi maikaʻi, hoʻomaikaʻi i ka hana kiʻi kiʻi, a me ka mālama ʻana i ka ikehu. Ua hoʻohana mua ʻia ʻo FO-WLP e Qualcomm a me MediaTek, akā hōʻailona kēia i ka hoʻokō mua ʻana o Samsung Foundry i ka ʻenehana. ʻO ka Tensor G3 chip, i kūkulu ʻia ma ka Exynos 2400, e hōʻike i kahi CPU 9-core a me ka Arm Immortalis G715 GPU me 10 cores, e hoʻonui ana i kāna hana a me nā mana kiʻi. Hoʻonohonoho ʻia ka chip e hoʻomaka i nā polokalamu Google Pixel 8 a me Pixel 8 Pro ma ʻOkakopa 4.

ʻO ka Tensor G3 chip, i hoʻomohala ʻia e Samsung Foundry, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻololi i ka ʻenehana chip smartphone me ka hoʻohui ʻana o ka pūʻulu FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging). ʻO kēia ʻenehana hōkeo, i hoʻolauna ʻia e Qualcomm a me MediaTek, hoʻonui i ka pono, hana kiʻi kiʻi, a me ka mālama mana. Me kēia neʻe ʻana, manaʻo ʻo Samsung Foundry e hoʻoikaika i kona kūlana ma ka mākeke chip smartphone.

ʻO ka chip Tensor G3, e pili ana i ka Exynos 2400, e mana i nā polokalamu Pixel 8 a me Pixel 8 Pro e hiki mai ana mai Google. Hāʻawi ia i kahi hoʻonohonoho CPU 9-core, me kahi Cortex-X3 prime core, ʻehā Cortex-A715 cores, a me ʻehā Cortex-A510 cores. Hāʻawi kēia hoʻonohonoho CPU i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka mana hana a me ka pono, e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hauʻoli i ka multitasking maʻalahi a me ka hoʻokō ʻana i ka noi.

Ma nā ʻōlelo o nā mana kiʻi, e hoʻohana ka Tensor G3 chip i ka Arm Immortalis G715 GPU, i lako me 10 cores. Hōʻike kēia i kahi hōʻano hou mai ka 7-core G710 ma mua, e hiki ai i nā mea hoʻohana ke ʻike i ka pāʻani immersive a me ka hana kiʻi kiʻi i kā lākou Pixel 8 smartphones.

Ma ka hoʻokomo ʻana i ka ʻenehana hōkeo FO-WLP, ʻo ka Tensor G3 chip mai Samsung Foundry ke manaʻo nei e hoʻēmi i ka hana wela a ʻo ka hoʻonui ʻana i ka mana. E hopena kēia i nā polokalamu e holo mālie a lōʻihi ma waena o nā uku, e hoʻonui ana i ka ʻike mea hoʻohana holoʻokoʻa.

Nā Puna: Revegnus (@Tech_Reve)