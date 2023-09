Hoʻolaha ʻo EA i ka Project Rene: E manuahi ka pāʻani Sims Next-Gen e hoʻoiho

Ua hōʻike ʻo EA i nā kikoʻī hou e pili ana i kāna pāʻani Sims e hiki mai ana, codenamed Project Rene. Ma kahi moʻomanaʻo moʻomanaʻo i ka wā o kahi hōʻike Behind The Sims, ua hoʻolaha ka hui e loaʻa ka pāʻani ma ke ʻano he download manuahi. Ke hahai nei kēia neʻe ʻana i ka kūleʻa o The Sims 4 e hele manuahi-e-pāʻani i ka makahiki i hala.

ʻO ke koho hoʻoiho manuahi no Project Rene, ʻo ia ka mea hiki i nā mea pāʻani ke hui, pāʻani, a ʻimi i ka pāʻani me ka ʻole o ke kau inoa ʻana, kūʻai pāʻani kumu, a i ʻole mechanics ikehu. Manaʻo ʻo EA e maʻalahi i nā mea pāʻani ke kono a hui pū i nā hoaaloha a ʻike i nā hiʻohiʻona hou, nā moʻolelo, a me nā pilikia.

Eia naʻe, ua wehewehe ʻo EA e loaʻa i ka pāʻani nā mea kūʻai aku a me nā ʻeke, e like me The Sims 4. Akā ʻokoʻa ke kumu kūʻai a pehea e kūʻai ʻia ai kēia mau mea mai ka pāʻani o kēia manawa. Hāʻawi ʻo EA i kahi laʻana o ka hoʻohui ʻana i ka wā maʻamau ma ke ʻano he hiʻohiʻona manuahi no kēlā me kēia kanaka, ʻoiai ʻo nā ʻeke e hiki mai ana ke nānā aku i nā kumumanaʻo e like me nā haʻuki hoʻoilo a i ʻole nā ​​hoʻokūkū.

ʻAʻole ka manaʻo o ka hoʻokuʻu ʻana o Project Rene i ka hopena o ke kākoʻo no The Sims 4. Hoʻolālā ʻo EA e hoʻomau i ka hāʻawi ʻana i nā mea hou a me nā ʻike hou no ka The Sims 4 kaiāulu i ka wā e hiki mai ana.

ʻOiai ʻaʻole i hoʻolaha ʻia kahi lā hoʻolaha kikoʻī, ke hana nei ʻo EA i kahi kaʻina hoʻomohala ʻoi aku ka maopopo no Project Rene. Ua hōʻike mua ka ʻoihana e hāʻawi ka pāʻani i nā ʻike ʻelua a me nā ʻike multiplayer, me ka ʻike hou aʻe e pili ana i ka ʻāpana Multiplayer i hoʻonohonoho ʻia e hōʻike ʻia ma hope o ka makahiki.

Puna: [The Verge](kumu)